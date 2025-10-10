La Universitat de València edita una guía de actuación ante conductas suicidas entre los estudiantes

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la Universitat de València (UV) ha publicado la 'Guía de actuación ante conductas suicidas entre el estudiantado'. Elaborada por los profesores de Psicología Sandra Pérez y Francisco Atienza, recoge información como factores de suicidio, mitos, señales de alerta y consejos sobre cómo actuar ante una potencial situación o medidas de prevención.

El suicidio y la conducta suicida representan uno de los principales problemas de salud pública, suponiendo la muerte de alrededor de 720.000 personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esta realidad, la guía que presenta la UV pretende ser un mecanismo de apoyo y prevención ante potenciales situaciones que pueden acabar en suicidio.

El documento está dividido en 12 apartados: planes de prevención del suicidio; algunos conceptos importantes; factores de riesgo de suicidio y conducta suicida; factores de protección contra la conducta suicida; mitos sobre el suicidio; señales de alerta; cómo actuar; recursos disponibles; qué podemos hacer; qué no debemos hacer; prevención para la conducta suicida; referencias, detalla la institución académica.

Los autores de la guía resaltan la prioridad que supone la prevención del suicidio, objetivo al que la OMS se refirió en 2014 como "un imperativo global". Los estados miembros de esta organización mundial, en virtud del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2030, se comprometieron a trabajar para alcanzar el objetivo mundial de reducir en una tercera parte la tasa de suicidios antes de 2030.

La Universitat hace propio este compromiso con la elaboración de la 'Guía de actuación ante conductas suicidas en estudiantado', así como con la estrategia de prevención general de la institución.