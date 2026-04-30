La UPV lanza un nuevo máster dual que se cursará entre València y China

Archivo - La Universitat Politècnica de València (UPV) pone en marcha un nuevo programa formativo para el estudiantado universitario de máster: el Excellence Engineers Education and Training Program (EEETP), que se cursará entre la capital del Turia y Chi - T.LAWLIET - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) pone en marcha un nuevo programa formativo para el estudiantado universitario de máster: el Excellence Engineers Education and Training Program (EEETP), que se cursará entre la capital del Turia y China.

Este modelo de aprendizaje "combina la educación en el aula con la exigencia de superar un determinado número de créditos a través de estancias en empresas, lo que se ha venido en llamar la mención dual, con el añadido de que, en este caso, las prácticas se llevarán a cabo en multinacionales chinas", destaca la universidad en un comunicado.

Y es que el EEETP tiene la particularidad de que se realiza en dos universidades diferentes: dos semestres se cursan en la UPV y otros dos, en la Beihang University, con lo que, al cabo de dos años, el estudiantado recibe dos títulos distintos y con mención dual.

El primero en llevar a cabo este programa será el Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones que, en el curso 2026-2027, ofrecerá 20 plazas de este tipo internacional-dual. De ellas, una decena se reservará para estudiantado chino seleccionado por la Beihang University y otros 10 estudiantes procederán de la matrícula UPV.

El primer año, el alumnado llevará a cabo 36 ECTS en asignaturas impartidas en inglés (Sistemas de Comunicaciones Móviles, Plataformas IOT, Comunicaciones por Satélite, Fotónica, Procesado de Señal, Aplicaciones Web, Sensores, Gestión de Drones...) y, en el segundo, viajará al campus de Hangzhou, en China, para realizar prácticas a cargo de la Universidad de Beihang en multinacionales punteras del sector. El trabajo final de máster se podrá defender bien presencialmente, bien en modalidad on line.

"TODO A LA VEZ, SIN RENUNCIAR A NADA"

Para el responsable de título, José Ignacio Herranz, investigador del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia, "por primera vez, el estudiantado va a tener la oportunidad de hacerlo todo a la vez, sin renunciar a nada".

"Obtendrá un exquisito perfil internacional y adquirirá experiencia profesional de primer nivel en empresas tecnológicas de éxito. Y todo ello junto a la Beihang University, a la que el ranking de Shanghái coloca entre las 35 mejores del mundo tanto en el ámbito de Telecomunicaciones como en el de Informática", destaca.