Archivo - La UPV refuerza su liderazgo en transferencia tecnológica con un espacio 'deep tech' en el Valencia Digital Summit 2025 - UPV - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de su Oficina de Transferencia de Conocimiento UPV Innovación, reforzará su protagonismo con un espacio 'deep tech' en el Valencia Digital Summit 2025 (VDS), que se celebra los días 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

En concreto, la UPV mostrará desde el estand número 13 sus avances en tecnología, emprendimiento y transferencia de conocimiento. Las personas interesadas en visitar UPV Innovación en el VDS2025 pueden conocer más información y registrarse en la web, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

UPV Innovación contará con una isla - delegación (i9A-i9F) en la que se exhibirán cada día seis startups y spin-offs nacidas en su seno: el 22 de octubre participarán Agora, Artikode Intelligence, Calsens, Opticalsens, Valyra Aerospace y Verazial; el 23 de octubre lo harán Corify, Green Urban Data, Hotta, Kerionics, Transkriptorium y Water IA.

Paralelamente, durante el Valencia Digital Summit se organizará una mesa redonda bajo el título 'Chip Technologies in UPV for new startups' (jueves 23, 15.45-16.15 horas, Innovation Stage), donde se presentarán las capacidades en microelectrónica y fotónica desarrolladas en la UPV y su rol en el impulso de nuevas empresas deep tech.

También habrá un espacio en el Pitch Stage (22 de octubre, 13.20-13.40 horas) para que seis startups UPV presenten sus proyectos ante el público. Durante la jornada del 22 de octubre, UPV Innovación celebrará un desayuno networking (9.30-11.00 horas, en Lake Private Village) con el objetivo de facilitar encuentros e intercambio entre agentes del ecosistema.

Desde la institución académica se invita a empresas, personal inversor, emprendedor, estudiantes y profesionales del sector tecnológico a visitar el estand 13 durante los dos días del evento. En él, se podrá interactuar directamente con personal investigador, agentes de innovación y representantes de startups y spinoffs, además de conocer casos de éxito, últimas tendencias tecnológicas y explorar vías de colaboración con la UPV.

CARTERA DE 'DEEP TECH'

En el estand de la UPV se podrán conocer una amplia cartera de tecnologías profundas (deep tech) desarrolladas en la universidad con aplicación en ámbitos como ciudades inteligentes, salud digital, energía verde, ciberseguridad, innovación científica y espacio. Se presentarán propuestas con potencial de licenciamiento, oportunidades de inversión, colaboración empresarial y la posibilidad de incorporar talento altamente cualificado.

El espacio de UPV Innovación representará a los más de 45 institutos y centros de investigación de la universidad, más de 50 startups y spin-offs, y más de 20 unidades y servicios vinculados con I+D+i.

El estand 13 se configura como un punto de encuentro donde compañías, fondos de inversión y agentes del ecosistema emprendedor podrán explorar nuevas vías de colaboración con la UPV. Desde acuerdos para el desarrollo conjunto de proyectos hasta la identificación de tecnologías transferibles, la universidad se posiciona como un socio estratégico para la innovación empresarial.

Además, se mostrarán las últimas tecnologías desarrolladas en la universidad a través de demostraciones en vivo. En esta octava edición del VDS los visitantes podrán disfrutar en el estand de una zona expositiva 'deep tech' con experiencias interactivas y las últimas tecnologías con sello UPV.

De esta manera, personal investigador, agentes de innovación, startups, spinoffs y profesionales en I+D+i de la UPV con enfoque en el mercado tecnológico y digital participarán con ponencias, presentaciones e interacciones con visitantes del VDS 2025, mostrando la innovación puntera que se genera en la primera universidad tecnológica de España.

Con el lema 'Collaborate Today. Transform Tomorrow' esta octava edición del VDS explorará cómo la tecnología transforma las vidas de las personas desde diversos ámbitos, como las ciudades inteligentes, la salud digital, la energía verde, la innovación científica, el espacio o la ciberseguridad.

La organización de este foro espera reunir a más de 12.000 asistentes, 600 ponentes, 800 inversores y más de 3.000 startups, superando de nuevo los resultados de ediciones previas. Este foro se consolida como un punto de encuentro internacional para abordar los grandes retos del futuro en 2025.