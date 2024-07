Un urólogo de Vithas opera a decenas de pacientes sin recursos en una misión humanitaria de Surg for All en Liberia

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El doctor Jose Rubio, urólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, se encuentra en Liberia, concretamente en la ciudad de Monrovia, en labor humanitaria con la ONG Surg For All (Cirugía para todos) para llevar a cabo una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes sin recursos.

Esta misión médica tiene como objetivo abordar una "necesidad crítica" de atención urológica en la región, donde el acceso a la atención médica especializada es "limitado", ha indicado la Fundación Vithas en un comunicado.

"Hemos operado más de 20 cirugías y aún nos quedan varios días de estancia aquí en Liberia", ha comentado el doctor Rubio, quien ha afirmado que esperan que "haber dado una mayor esperanza y calidad de vida a los pacientes operados y haber hecho ver en esta región que otra vida es posible". En este sentido, ha remarcado que su objetivo a medio-largo plazo es "crear el primer servicio de urología en un país donde no existe".

La Fundación Vithas y la ONG Surg For All (Cirugía para todos) tienen un acuerdo que establece las principales líneas de colaboración para el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo.

Todo ello, con el objetivo de atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los medios humanos y recursos materiales son más precarios. Surg for all está formada por un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras y personas no relacionadas con la sanidad.

Además de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, la misión principal de la ONG es formar personal sanitario y acercar la cirugía a las zonas más necesitadas del Tercer Mundo educando a personal de quirófano, cirujanos y ayudantes para mejorar la asistencia. "Estas misiones nos sirven además para supervisar que los médicos y enfermeras ponen en funcionamiento los conocimientos adquiridos en España ya que los formamos en el hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, para que ellos luego en sus países de origen puedan formar a sus compañeros ", ha concluido.