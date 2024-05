Urresola defiende que '20.000 especies de abejas' es "un canto a la pluralidad" y cree que "por eso la prohíben"

Archivo - La directora Estibaliz Urresola recibe el Goya a Mejor Director Novel por '20.000 especies de abejas' durante la gala de la 38 edición de los Premios Goya

Afirma que sería "una quimera" pedirle al concejal de Vox en Burriana Jesús Albiol "que la viera"



VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de la película '20.000 especies de abejas', Estíbaliz Urresola, ha defendido que la cinta es "un canto a la pluralidad, la diversidad, la convivencia, la libertad y el respeto" y cree que por esta misma razón "la prohíben" en municipios como Burriana (Castellón), donde gobiernan el PP y Vox, porque precisamente supone "una amenaza para el discurso" de este último partido.

De esta manera se ha manifestado la cineasta vasca en un comunicado, adelantado por la Cadena SER y recogido por Europa Press, después de que Compromís acusara al concejal de Cultura de Burriana, Jesús Albiol (Vox), de censurar la compra de las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' en la biblioteca de esta localidad. Horas más tarde, el alcalde, Jorge Monferrer (PP), corrigió al edil y confirmó que ambas películas estarían en la instalación municipal.

Al respecto, Urresola ha reflexionado sobre su película, que ha asegurado que "habla de escuchar para comprender, de acercarse para conocer y superar así el miedo a lo diferente" y, precisamente por ello, ha afirmado: "Sería una quimera pedirle al concejal --de Vox-- que la viera".

En esta línea, ha advertido de que también "sería peligroso pensar que esto no es más que una anécdota más de un partido ansioso por generar polémica y ruido", en referencia a Vox, y ha subrayado que "no lo es", porque lo que sí que supone es "una pequeña advertencia de lo que sucedería si no ponemos freno a los discursos fascistas desde todos los frentes".

Así, la directora defiende que '20.000 especies de abejas' es, "justamente, un canto a la pluralidad, a la diversidad, a la convivencia, la libertad y el respeto" y cree que "por eso es una amenaza para el discurso" de Vox. "Por eso la prohíben. No porque sea irrelevante, como han dicho, porque no se prohíbe lo irrelevante, sino lo que realmente te asusta", ha enfatizado.

Urresola reconoce que no ha sentido "ningún asombro" por las manifestaciones del concejal de Vox en Borriana Jesús Albiol, puesto que las atribuye a "una declaración más de intenciones de lo que propone este partido de extrema derecha, que se ha declarado abiertamente xenófobo y tránsfobo y ataca sistemáticamente todo derecho conquistado por la comunidad LGTBIQ+".

Es más, la directora censura que la formación liderada por Santiago Abascal "incluso niega la existencia de la violencia machista", por lo que, según ha considerado, "no vacilaría en revocar todas las medidas que se han consensuado y articulado democráticamente para erradicar esta lacra social".

Además, Urresola ha añadido que, en la Comunitat Valenciana, recientemente Vox "ha prohibido la publicación de varios libros en valenciano", algo que, a su juicio, "retrata perfectamente el tipo de fuerza política que es". "Nos da señal de ello en los lugares en los que ha llegado a cierta cuota de poder, atentando contra la cultura y sus diversas manifestaciones", ha incidido.

"LA DEMOCRACIA PELIGRA"

Por todo ello, la cineasta ve "ridículo" escuchar cuando "gritan su lema 'libertad', mientras se dedican a censurar, cercenar, coartar y limitar la libertad y bienestar social de la gran mayoría, tratando de imponer un pensamiento único basado en el miedo y el odio".

En este contexto, aprovechando la cercanía de las elecciones europeas, ha advertido de que la democracia "hoy, más que nunca, peligra", situación ante la que ha alentado a "usar nuestra voz y nuestro voto para preservar un estado de bienestar social y los derechos individuales y colectivos conquistados con la vida de muchas de quienes nos precedieron".