Urtasun exige al Ayuntamiento de Alicante que "dé la licencia" para reformar la Biblioteca Pública Azorín

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al Ayuntamiento de Alicante que "dé" a la administración central la "licencia municipal" para "poder acometer" la reforma "integral" de la Biblioteca Pública del Estado Azorín.

Así lo ha manifestado este miércoles en el Congreso, en respuesta a una cuestión formulada por el diputado alicantino de Sumar Txema Guijarro, quien ha preguntado "qué planes tiene" el Ministerio de Cultura con este espacio cultural.

Durante su intervención, Urtasun ha señalado que el Ministerio "conoce" desde "hace muchos años" la necesidad de realizar esa reforma en esta biblioteca pública, si bien "funciona con normalidad".

El ministro ha afirmado que si esa actuación no se ha producido es "porque falta una licencia municipal" del consistorio que la administración central "espera desde 2017". Asimismo, ha asegurado que desde ese mismo año el proyecto de ejecución para la obra está "listo" y que se ha remitido la documentación "muchas veces" al Ayuntamiento de Alicante. "La última vez fue en septiembre de 2024", ha apuntado.

"Yo quiero aprovechar esta ocasión para pedirle por favor al Ayuntamiento de Alicante que nos dé la licencia para que podamos acometer la obra integral en la biblioteca", ha enfatizado el ministro.

En este punto, ha indicado que "este desdén por la cultura en Alicante por parte del PP" no le "sorprende demasiado" por "cómo han tratado al sector cultural" tras la dana y ha defendido que "el Ministerio de Cultura ha estado al lado de los sectores culturales afectados" por las riadas "sacando líneas de ayuda nuevas para la reconstrucción".

"ALICANTE VA A SER UNA PRIORIDAD"

Finalmente, ha señalado que el Ministerio de Cultura "va a estar al lado de Alicante" y que para este departamento del Ejecutivo central "va a ser una prioridad". También ha destacado que "seguirá dando apoyo a toda la creación cultural en valenciano en Alicante". "El proyecto de ejecución está listo y por favor le tengo que pedir al Ayuntamiento que nos deje trabajar", ha concluido.

De otro lado, Guijarro ha señalado que la "mayoría" de diputados alicantinos de la Cámara Baja, "de un signo o de otro", se han "venido quejando" en la última década de que las comarcas de este territorio quedan "relegadas a la cola" de inversión estatal en ese periodo.

Asimismo, ha dicho que es consciente del "esfuerzo" que, a su juicio, ha hecho el Gobierno de España para "dotar de recursos" a la población, pero que "todavía" hay "desafíos" en distintos ámbitos, al tiempo que ha criticado el "abandono" de PP y Vox a la cultura en Alicante "por parte de la administración autonómica y municipal".

Guijarro también ha indicado que le "consta" el "esfuerzo personal" que Urtasun "está dedicando" al proyecto para realizar mejoras en la Biblioteca Pública del Estado Azorín de Alicante, tras lo que ha pedido que la "reforma" se ejecute "cuanto antes". "Tenemos prisa", ha sentenciado.