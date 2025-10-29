Una UTE se perfila como adjudicataria para redactar el plan director de la rehabilitación del Principal de Alicante

Archivo - Imagen de archivo del Teatro Principal de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Galiano Garrigós Arquitectos y Consultoría Ypido se perfila como adjudicataria para redactar el plan director de la rehabilitación del Teatro Principal de Alicante tras quedar como mejor valorada, en la mesa de contratación, de entre las ocho empresas que se presentaron a la licitación.

El presupuesto para redactar la hoja de ruta de la reforma del teatro asciende a 126.475 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Ahora deberá ser la junta de gobierno local la que apruebe la adjudicación para que puedan empezar los trabajos, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Este documento estratégico establecerá las directrices y acciones necesarias para la conservación, restauración y uso del edificio. Además, según el ayuntamiento, "este plan incluirá un análisis detallado del estado actual del monumento histórico, identificando los problemas, riesgos y necesidades de actuación, identificando y proponiendo soluciones a corto, medio y largo plazo de manera planificada y coordinada".

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que "dentro del plan director lo primero que se va a ejecutar es el patio de butacas y la restauración de la fachada al considerase las medidas más urgentes".

Este plan incluye también "el proyecto de rehabilitación y restauración de la fachada" y el de "la mejora de la sala de espectadores, que supondrá la actualización de su configuración y condiciones para dar respuesta a las demandas de confort del público respetando los valores históricos del inmueble y sus características propias".