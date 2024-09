La 'Utopía' de Chicks On Speed abre la celebración del 25 aniversario del Espai d'Art Contemporani de Castelló

CASTELLÓ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló inaugura este viernes, 13 de septiembre, a las 19.00 horas, la exposición 'Utopia' de Chicks On Speed & Collaborators, una iniciativa que sirve para iniciar las celebraciones del 25 aniversario del centro.

El proyecto artístico 'Utopia. A futrospective audio visual experience' mostrará emblemáticas obras de las dos últimas décadas del colectivo artístico Chicks On Speed & Collaborators.

El objetivo de la muestra es "interrumpir, remezclar, repensar y cuestionar el poder unificador de la música, desafiando la uniformidad de las ciudades contemporáneas y la actualmente llamada 'crisis de imaginación' (Busch 2024)", explica el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

'Utopia' se configura como un espectáculo pop interdimensional de pensamiento utópico y acústico, encarnado en una extensa exposición que indaga en la intersección de diversas corrientes culturales como el arte contemporáneo, la performance teatral, la moda y la música, ensambladas a través de los imaginarios de la cultura popular.

El EACC acogerá piezas del archivo de Chicks On the Speed, como 'Sleep Symphony', 'Cigar Box Synthesizers Objektinstrument Apps' o 'Sell Out' revisadas y actualizadas, así como otras obras creadas a lo largo de la historia del colectivo.

La instalación utilizará múltiples pantallas de imágenes en movimiento y experiencias multisensoriales, asimismo tendrán lugar otros eventos artísticos que contarán con diversos agentes de la escena cultural local bajo el concepto de 'Gesamtkunstwerk'.

Chicks On Speed es un colectivo internacional fundado por Alex Murray-Leslie y Melissa Logan con espíritu DIY y filosofía punk con conciencia social. Reconocido por su estilo musical híbrido y sus actuaciones cargadas de mensajes y teoría artística vanguardista, su propuesta hacia el ruido y el electro pop, se mezcla con elementos de Fluxus, DADA y el KLF, aderezado con una pizca de pop y parodia.

Su colaboración con una amplia gama de artistas, desde Karl Lagerfeld hasta Peaches, refleja su enfoque innovador y experimental en la creación musical, reafirmando su papel como un referente en la intersección del arte y la música contemporánea.

El inicio de temporada en el EACC vendrá marcado por una intensa programación con actividades, talleres didácticos, proyecciones y actuaciones en conmemoración de sus 25 años de historia.

El Espai d'Art Contemporani de Castelló emerge como "un epicentro cultural vibrante que radica en el presente y se nutre de la producción artística actual". Se plantea como desafío reafirmar su posición como referente en los ámbitos local, nacional e internacional, enriqueciéndose, a su vez, del panorama cultural local mediante la creación de espacios de encuentro entre diversos agentes, forjando alianzas con entidades culturales próximas.

Un ejemplo de ello es que, durante los próximos meses, la sección Espai Obert acogerá diferentes actuaciones, de acceso libre, para construir sinergias con varios agentes culturales de Castelló.

De hecho, en colaboración con el Pro Weekend Fest, que celebra su 10º Aniversario, el EACC recibirá, el 18 de octubre a las 20.00 horas, a Los Sara Fontan; el 18 de octubre será el turno del Col·lectiu d'Improvisació Musical de Castelló.

Las colaboraciones continuarán durante el mes de noviembre. Junto a Tremenda Fem Fest tendrá lugar, el 8 de noviembre, la presentación del último libro de Monty Peiró con la participación de Aroa Morcillo y un concierto en acústico de Sophia Bodí (Sanspok).

ESPAI CINEMA Y ESPAI SONOR

Por otra parte, el EACC recupera esta temporada Espai Cinema, que acogerá proyecciones seguidas de un coloquio/debate. La actividad, moderada por Carlos Bonet, se realizará todos los martes de octubre y noviembre, a las 20.00 horas.

Entre sus títulos se podrá disfrutar del visionado de películas y documentales tales como 'La Société du spectacle' de Guy Debord, 'Peligro Social' de Guillermo Tupper o 'Sisters With Transistors' de Lisa Rovner.

Otra de las propuestas del trimestre es Espai Sonor. La programación contará con actuaciones relacionadas con la instalación 'Utopia'. Este espacio arrancará el 5 de octubre de la mano de Sutja Gutierrez; seguidamente, el conocido cantante y compositor sueco Jay-Jay Johanson participará el 25 de octubre.

Los conciertos continuarán el 15 de noviembre con el collage sonoro y visual de 'Cut Here'; el 22 de noviembre con DJ Meneo y el 29 de noviembre será el turno de 'Los Voluble: [still] no televised'.

El 13 de diciembre mostrarán una sesión digital 'Eloi el Bon Noi' y 'Turbulente: show us your screen' y, para cerrar, el 20 de diciembre Jihane ofrecerá su sesión DJ 'Voices', un personal cruce entre la electrónica y los mensajes visuales. Los conciertos, de acceso libre, se realizarán a las 20.00 horas.

ACTIVIDADES INFANTILES Y DIDÁCTICAS

Para los más pequeños, Espai Menut contará con diferentes talleres infantiles gratuitos, con reserva previa, vinculadas a la exposición 'Utopia'. Desde el 21 de septiembre, en horario de 11.00 a 13.00 horas, el EACC acogerá diversas actividades en los que se invitará a los más pequeños a la participación activa.

Estos talleres abordarán temáticas como la creación surrealista, el collage, diseño de moda alternativo, la elaboración de piezas musicales o un taller de iniciación a la instalación escenográfica dirigido a un público familiar para adentrarse en el campo de las artes escénicas.

Además, el EACC refuerza esta temporada los talleres de Espai Didàctic. Las sesiones, gratuitas con reserva previa, darán inicio el día 28 de septiembre con un taller de acercamiento al proceso de montaje de un sintetizador, a la creación de una pieza musical y a la posterior grabación de la misma en un disco de vinilo de 5" a cargo de ElPab7o.

En octubre, el día 19 llegará 'Press-On Nails' a cargo de Srta. Rochera, en el que se impartirá una clase de cómo hacer tus propias uñas Press-On (uñas de quita y pon reutilizables) utilizando diversos materiales que luego podrán llevarse consigo. Posteriormente, el 26 de octubre Javier Díez Ena realizará su taller Introducción al theremin.

Durante el mes de noviembre, se atravesarán los límites del entorno acústico, el 9 de noviembre, con 'Utopías sensibles: sinestesias desde lo acústico' por José Luis Miralles y, el 23 de noviembre, con 'Música Chiptune & 8 Bits', de Rigo Pex, en el que se introducirá a la historia de la música de baja resolución en videojuegos.

Por último, el 14 de diciembre 'Eloi Isern aka Eloi el Bon Noi' en la parte musical y por 'Citlali Hernández aka Turbulente' en la de visuales impartirán el taller Introducción al live coding para visuales (Hydra) y música (Tidal Cycles).

La exposición 'Utopía' puede visitarse hasta el 29 de diciembre con entrada libre. El horario de apertura del EACC es de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas. y 16.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.