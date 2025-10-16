Valderrama afirma que "nunca se ha negado" que existían imágenes de recurso del Cecopi y muestra "total transparencia"

Archivo - El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Reprocha a la izquierda que intente "transformar un asunto técnico en un espectáculo político": "Llevamos 11 meses ya con esta melodía"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha negado que la Generalitat haya "ocultado" información o documentación oficial sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024 --el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia-- y ha asegurado que desde la Administración autonómica "nunca se ha negado la existencia de recursos periodísticos", al tiempo que ha garantizado colaboración con la justicia y "total transparencia, disponibilidad y puntualidad", siempre "dentro del marco legal".

Así lo ha manifestado este jueves en el pleno de Les Corts, en respuesta a la diputada de Compromís Isaura Navarro, que ha preguntado al conseller por cómo valora la difusión de las imágenes de recurso grabadas por una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), que la jueza de Catarroja ha acordado unir a la causa tras ser aportadas por la Conselleria de Emergencias.

La parlamentaria ha denunciado que el Consell niega a la oposición en Les Corts información sobre la reunión del Cecopi y ha asegurado que quien "realmente padeció un apagón informativo es la ciudadanía y los diputados que piden acceso a la documentación".

Por su parte, Valderrama ha acusado a la izquierda de intentar "transformar un asunto técnico en un espectáculo político" y ha recalcado que el Cecopi "no es ni ha sido un órgano colegiado". "No lo dice este conseller solamente, lo dice la ley y lo ratificó la anterior consellera del Botànic --Gabriela-- Bravo".

Por eso mismo, ha agregado, "no se trata de un órgano administrativo con estructura jerárquica ni de un órgano colegiado con secretario, actas o grabaciones oficiales". Precisamente, sobre estas, ha señalado que el hecho de "no disponer de ellas no es un vacío legal, sino el funcionamiento previsto por la normativa estatal y autonómica", por lo que ha pedido no confundir "deliberadamente a la sociedad valenciana con falsos relatos".

Sobre los vídeos grabados por la productora contratada por Emergencias y difundidos recientemente, Valderrama ha precisado que se trata de 'mudos': "Son recursos periodísticos, no son grabaciones generales". Y ha acusado a la izquierda de "mentir, desinformar o desconocer el funcionamiento de la Administración pública".

"CONFIRMAN LO DICHO DESDE LA GENERALITAT"

A su juicio, estas grabaciones "confirman lo que siempre se ha dicho desde la Generalitat: que nadie ha ocultado que hubo una alerta hidrológica por la mañana --del 29O-- que jamás se retiró; que durante las primeras horas de la tarde la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar era que la rambla del Poyo estaba en descenso; que el Cecopi se convocó por los problemas que se observaban en Utiel; y, posteriormente, lo que se hablaba, y de manera monográfica, era sobre la situación muy preocupante, excesivamente preocupante, de la presa de Forata".

Además, ha considerado que las mismas "acreditan el apagón informativo" de la CHJ y, por todo ello, ha pedido a la oposición que "dejen de manipular". "Una mentira repetida mil veces puede sonar convincente, pero jamás se convertirá en verdad, y llevamos 11 meses ya con esta melodía", ha lamentado.

El conseller de Emergencias ha asegurado que desde la Generalitat "nunca se ha negado la existencia de recursos periodísticos del Cecopi" y que tampoco se ha "ocultado documentación oficial" a los diputados de Les Corts. "Siempre se ha colaborado y se colaborará con la justicia, con total transparencia, disponibilidad, puntualidad y dentro del marco legal", ha garantizado.

COMPROMÍS SE HA "ESTANCADO EN LA RETÓRICA" Y "CALLA"

En este punto, ha reprochado a Compromís que se hayan "estancado en la retórica, en la conspiración y en la ocultación en vez de hablar de gestión". "En lugar de trabajar por los valencianos que aún sufren las consecuencias de la dana, se han dedicado a fabricar titulares, a erosionar la confianza y a exponer papeles en las instituciones y la profesionalidad de nuestro personal de emergencias. Y eso lo dice mucho de ustedes: el poder a cualquier precio", ha apostillado.

Y ha afeado a los representantes de la coalición que "callaron cuando el Gobierno de Pedro Sánchez negó hasta tres veces y en tres foros distintos que la Aemet hubiera comunicado el desplazamiento de la dana hacia la serranía de Cuenca". "Callaron cuando se mintió ante los medios, en sede judicial y parlamentaria; callan cuando miente el síndic del PSPV, José Muñoz, sobre los avisos de Aemet del día 28, que en todo momento eran naranjas, en ningún momento rojo; y callan cuando nos llegan el FLA extraordinario", ha censurado.

Por ello, ha preguntado a Compromís "dónde está su valencianismo y su defensa de los intereses de los valencianos" y ha cuestionado que hoy "vengan aquí a dar lecciones de transparencia quienes toleraron la opacidad y la mentira cuando gobernaban" y a "exigir responsabilidades quienes no asumieron ninguna durante los años de gestión ineficaz" del anterior gobierno del Botànic.

Frente a ello, ha reivindicado: "Mientras ustedes se dedican a fabricar ruido, nosotros reconstruimos, trabajamos y respondemos. Esa es la diferencia. Ustedes han elegido el enfrentamiento, la polarización, la confrontación". "Y nosotros y este Consell trabajamos por y para los valencianos", ha zanjado.

"TODO SU RELATO VA CAYENDO"

Por su parte, Isaura Navarro (Compromís) ha asegurado que en las grabaciones "vemos cuál es la realidad de lo que ocurrió" en el Cecopi la tarde del 29 de octubre y con ellas "todo su relato va cayendo". Unas imágenes que, según ha incidido, "no se habían trasladado a estas Corts ni a la ciudadanía ni a la jueza ni a los medios de comunicación, como debería haber sido, y que no sabemos si están todas o es una selección por parte de --el 'president' de la Generalitat Carlos-- Mazón".

La diputada de la coalición ha recordado que la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, afirmó que "no consta soporte documental alguno de la reunión del Cecopi" y ha replicado: "Pues algún soporte tenía que se nos había ocultado".

Por ello, ha insistido en reclamar "todas las grabaciones" de la productora contratada por Emergencias, los informes que se le trasladaban a la exconsellera Salomé Pradas durante el día 29 de octubre para "saber por fin qué ocurrió" aquella jornada o el listado completo de llamadas de Carlos Mazón, entre otra documentación.

"Lo que sabemos es que con --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo no habló, porque eso de 'puntualmente informado' ahora se sabe que era una gran mentira. Como todo, porque Mazón vive en la autoficción", ha subrayado, para seguidamente preguntarle si la Conselleria de Emergencias "vive también en esa autoficción o en el apagón informativo en el que nos tiene a todos los diputados".