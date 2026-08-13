Valderrama comparecerá el próximo viernes en Diputación Permanente sobre los incendios de Vall d'Uixó y Tírig

Archivo - El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en la Diputación Permanente de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparecerá el próximo viernes 21 en la Diputación Permanente de Les Corts para hacer balance de la gestión del Consell en los últimos incendios forestales en la Vall d'Uixó y en Tírig (Castellón), que están controlados y han afectado a 9.600 y 754 hectáreas, respectivamente.

Así lo ha acordado la junta de síndics celebrada este jueves. El PSPV había pedido que tanto Valderrama como el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, comparecieran en Diputación Permanente --órgano parlamentario que se activa de manera extraordinaria fuera del periodo ordinario de sesiones--, aunque finalmente solo lo hará el conseller, según se ha acordado gracias a la mayoría de PP y Vox.

Por su parte, Compromís había solicitado que comparecieran en Diputación Permanente el jefe del Consell y la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para dar explicaciones sobre las actuaciones del gobierno valenciano en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados después de la crisis humanitaria vivida en Ceuta. Esta petición ha sido rechazada por PP y Vox, según han explicado representantes de los cuatro grupos tras la junta.

Desde el PP, su portavoz adjunta Laura Chulià ha defendido la gestión "a pie de calle, a instancias del fuego" en la Vall d'Uixó y Tírig por parte del Consell, con "prevención, coordinación y ayudas, ese antes, durante y después de que se produzcan los incendios". Lo ha relacionado con la aprobación del presupuesto de la Generalitat para 2026, que según ella es "el más alto de la historia de la Comunitat Valenciana en materia de prevención de incendios forestales".

Sobre la acogida de los menores migrantes llegados a Ceuta, la diputada 'popular' ha garantizado que "el Consell va a cumplir con la normativa vigente, como siempre ha hecho". Ha señalado que "es una crisis que aún está candente" y ha reprochado al Gobierno que "normalice" esta situación.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha criticado que será "una Diputación Permanente a medias" porque no comparecerá Llorca, algo que ha vuelto a ligar con su situación de "debilidad", a pesar de "la situación complicada y extrema por esos incendios forestales". Ha exigido explicaciones por la "falta de medios" de extinción y por la "absoluta falta de prevención" por parte del Consell.

Por otro lado, Muñoz ha avanzado que su grupo elevará una queja a la Mesa de Les Corts por el hecho de que no se haya convocado esta junta de síndics "con suficiente antelación a los medios de comunicación y con las condiciones en las que habitualmente se realiza", con comparecencias de los cuatro grupos en la sala de prensa de la cámara. "No es un hecho aislado: de manera sistemática estamos viviendo una degradación de Les Corts", ha reiterado.

Como portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas ha criticado que PP y Vox "vuelven a proteger al 'president' que no ha votado nadie, a Pérez Llorca, para que no venga a dar la cara para explicar la gestión de los incendios, el recorte del 10% en prevención y el tercer turno", por lo que considera que la Diputación Permanente será "un paripé". También ha sostenido que debería comparecer el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en materia de prevención.

Mas ha reprochado a PP y Vox que no quieran debatir sobre la situación de los menores llegados a Ceuta, con el objetivo de "saber cuál será o cuál es el acuerdo que han hecho entre las dos fuerzas para cumplir la ley que debe proteger estos menores". Y ha señalado que el rechazo a esta petición se debe a que PP y Vox "no quieren evidenciar sus diferencias, que son muchas", en este tema.