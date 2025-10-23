València, Alicante y Castelló baten récords de temperatura a final de octubre con mínimas de 23 grados

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de València, Alicante y Castelló de la Plana han registrado en la madrugada de este jueves las temperaturas mínimas más elevadas a estas alturas del mes de octubre, con valores cercanos o superiores a 23 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), València ha anotado una mínima de 23,2 grados. Se trata de la temperatura más alta registrada en València a estas alturas del año, ya que en un mes de octubre solo hay una noche más cálida: el 1 de octubre de 2013 con 23,6 grados.

Alicante ha marcado 22,3 grados de mínima, con lo que la ciudad ha vivido su noche más cálida en un mes de octubre. Ahora bien, en este observatorio hay una noche más cálida en noviembre: 23,8 grados el 6 de noviembre de 1985.

En Castelló de la Plana se han registrado 20,8 grados. Su noche más cálida en un mes de octubre fue el día 1 de octubre de 2013 con 22,7 grados, aunque nunca había habido una noche tropical después de 20 de octubre y este año ya lleva dos: la del pasado miércoles (20 grados) y la de este jueves.