València conmemora el 25N con una campaña de sensibilización y luz violeta en el Ayuntamiento

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València se ha sumado a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una campaña de sensibilización e iluminando de color violeta la fachada del Ayuntamiento, la Porta de la Mar y las fuentes de la ciudad.

El objetivo es "sensibilizar a la población de este problema y con la voluntad de decir a todas y cada una de las mujeres que sufren esta lacra que no están solas".

Así lo ha afirmado la concejala de Igualdad, Rocío Gil, tras recordar que la campaña de concienciación de este año ha puesto el foco en "el acompañamiento de las víctimas".

Esta campaña, con el lema 'Que nuestro apoyo sea tu fuerza', está presente en más de 80 expositores urbanos y 3.000 carteles que han sido distribuidos en centros educativos, asociaciones y otras dependencias públicas y entidades, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

En su difusión también ha colaborado la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que ha vinilado un autobús con la imagen de una mujer que recibe el apoyo de muchas manos, diseñado por la agencia Ladies and Gentlemen.

El objetivo de esta campaña municipal es "rechazar la violencia contra las mujeres, lo que implica creer, estar y acompañarlas para que este apoyo sea su fuerza".

5.544 DENUNCIAS EN 2024

Los últimos datos de la Oficina de Estadística Municipal cifran en 5.544 las denuncias por violencia de género registradas en València durante el año 2024. Por ello, el consistorio ha insistido en "la importancia de incidir en las políticas de igualdad y en la sensibilización social".

El Ayuntamiento también manifestará esta tarde noche su apoyo a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres de forma simbólica. Iluminará de color violeta la fachada del Ayuntamiento, la Porta de la Mar y las fuentes de la ciudad (la del Ayuntamiento, la de Neptuno de los jardines del Parterre y la fuente de la rosaleda de los Jardines del Real).

En el marco de la conmemoración de esta efeméride, el Ayuntamiento se ha sumado a la moción impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que recoge que "las estadísticas de mujeres mortales por violencia de género en España, a manos de sus parejas o exparejas, siguen siendo muy alarmantes, así como la especial gravedad cuando se trata de mujeres inmigrantes y de mujeres con discapacidad".

València también ha acogido estos días iniciativas culturales vinculadas a esta celebración, como la puesta en escena de Las Poderosas, compañía de teatro compuesta por mujeres víctimas de violencia de género de Guatemala; y deportivas como la jornada 'Ponte en Marcha Contra la Violencia de Género', una iniciativa organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para promover la concienciación social contra la violencia hacia las mujeres a través de la actividad física, la participación ciudadana y el trabajo conjunto con entidades sociales y deportivas.

Tres Bibliotecas Municipales también celebrarán esta tarde cuentacuentos para sensibilizar a la población infantil, y el próximo jueves, 27 de noviembre, el Ayuntamiento entregará en el Teatre El Musical de El Cabanyal los premios de Igualdad que reconocen actuaciones, buenas prácticas y proyectos en el ámbito del Plan Marco de Igualdad de mujeres y hombres en cinco modalidades:Violencia contra las mujeres, Salud y deporte, Empleo y corresponsabilidad, Coeducación,y Arte, cultura y comunicación audiovisual.