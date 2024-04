València detecta plataformas que ofrecen experiencias con pólvora a turistas extranjeros en Fallas

El consistorio impulsa una comisión técnica permanente que estudiará cómo frenar la entrada de material pirotécnico ilegal en la ciudad

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha detectado plataformas que a través de redes sociales ofrecen en esta cuidad y durante las Fallas experiencias vinculadas a la pólvora en las que se usa "material pirotécnico ilegal" y "más allá" del "que se produce en España".

Así lo ha indicado la alcaldesa, María José Catalá, que ha señalado que estas ofertas están dirigidas "especialmente a extranjeros, concretamente a holandeses y belgas", y las ha vinculado con los "incidentes" registrados durante las últimas fiestas falleras, la noche del 18 de marzo, en el Tramo XI del Jardín del Turia.

Catalá se ha pronunciado de este modo tras la Junta Local de Seguridad celebrada este martes en el consistorio, una reunión "postfallas" que la primera edil ha explicado que ha convocado para analizar esa cuestión y plantear medidas que eviten que estos hechos se repitan en las Fallas 2025.

Una de las medidas acordadas con ese fin en la junta desarrollada esta jornada ha sido la creación de una Comisión Técnica Permanente para evitar la entrada de material pirotécnico ilegal en València durante las Fallas de 2025. Entre las iniciativas que se plantean está, como ha adelantado la responsable municipal, llevar a cabo controles en las carreteras y accesos a la ciudad.

"Esta situación me ha generado una alerta sobre las Fallas del año que viene. Lo que no podemos permitir es que siga esta tendencia o estas plataformas que están moviendo la visita de personas extranjeras a València y la experiencia con un material pirotécnico que es ilegal. Por tanto, he convocado esta Junta de Seguridad", ha expuesto María José Catalá.

Tras ello, ha explicado que en ella "se ha tomado la decisión de tener una comisión técnica permanente que analice de aquí al año que viene cómo vamos a controlar la entrada de este material pirotécnico que generalmente se realiza por carretera". Así, ha apuntado la posibilidad de habilitar "controles de pólvora en las entradas de València durante la semana de antes o la misma semana de Fallas" y de poner en marcha otras propuestas para perseguir esos casos y los incidentes que se puedan registrar.

La responsable municipal ha apuntado también que se analizará "toda la publicidad que se hace en redes sociales de estas experiencias" y no ha descartado, a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "trasladar a la Fiscalía todo el material" que se tiene de los hechos registrados en el viejo cauce del Túria las pasadas fiestas "para que se hagan las acciones legales oportunas", así como tampoco "pedir colaboración a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel internacional para la persecución de esta actividad" y mantener la de los del Estado.

"Estamos hablando de --hacer-- lo que haga falta", ha apostillado la primera edil, que ha aseverado que la comisión técnica permanente se ha impulsado "para tomar decisiones y medidas de cara al año que viene". "Evaluará qué decisiones tomamos", ha agregado. Asimismo, ha apuntado que para "abordar la hoja de ruta" de la nueva comisión "específica" se van a reunir el jefe de la Policía Nacional y el de la Policía Local con el fin de "hacer un calendario".

Catalá ha asegurado que las Fallas de 2024, "en el plano general", han sido "seguras", pero ha destacado hechos como los relacionados con esas plataformas. "Si en el plano general lo hemos hecho bien, también tengamos una especial atención sobre esta cuestión puntual", que ha calificado de "altamente preocupante".

"Tenemos que hacer una labor de disuasión, de persecución, de no impunidad, para que en las Fallas de 2025, no se vuelvan a producir este tipo de actividades en el tramo XI del Turia ni en ningún lugar de la ciudad", ha remarcado.

A su vez, ha comentado que en la reunión se han visto "imágenes de redes sociales donde se ha visto cómo se ha movido en esas plataformas la experiencia a nivel internacional" y del material incautado en esos días. La primera edil ha agregado que desde la Asociación Nacional de Pirotécnicos de España se ha indicado que en el caso de algunos de esos materiales requisados no se podría "saber los kilos de pólvora que contienen porque no están hechos en España".

"COLABORACIÓN PERMANENTE"

La alcaldesa ha afirmado que la Policía Local "ha hecho seguimiento de esta cuestión" y ha resaltado que se ha trasladado "al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la voluntad de tener una colaboración permanente para evitar que esto pase" de nuevo. "No podemos tolerarlo", ha insistido. "Está entrando material pirotécnico que no es legal y que además no es nacional. Creo que hay que tomar alguna decisión y alguna acción", ha reiterado.

"La impunidad es la peor sensación que se puede generar y no lo vamos a permitir. Los falleros han cumplido, tienen sus zonas de fuego, realizan un control exhaustivo, cumplen con todas las normas y hemos de tomar medidas contra los que no cumplen las normas", ha manifestado Catalá.

En este sentido, ha defendido la idea de comenzar a trabajar desde ya porque "un mes antes de Fallas no vamos a poder hacer nada"

Durante las Fallas de 2024, la Policía Local realizó cerca de 200 intervenciones y se incauto de 83 kilos de pólvora y más de 9.000 unidades de material explosivo, un 7% producto ilegal por tratarse de fabricación casera, material sin etiquetar o con etiquetaje falsificado.

"TODAVÍA MEJORES"

El subdelegado del Gobierno, por su parte, ha considerado "muy satisfactoria" la Junta de Seguridad de este martes, en la que se han acometido "una serie de planteamientos y medidas para hacer las Fallas del año que viene todavía mejores". Así, ha asegurado que la Delegación del Gobierno está "en plena colaboración para ayudar a que las Fallas y otros acontecimientos en seguridad para los ciudadanos sean todavía mejores".

Igualmente, ha valorado los acuerdos para mantener "reuniones preparatorias previas a las Fallas del año que viene para realizar un estudio sobre el tema de venta de pirotecnia" y evitar "cualquier tipo de conducta que sea inadecuada" con este tipo de material. "Se ha barajado hacer propuestas para que en las siguientes reuniones técnicas que tengamos y preparatorias se vayan proponiendo medidas que podamos afrontar con las mayores garantías posibles", ha apuntado Rodríguez Jurado.