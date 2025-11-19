València disparará espectáculos piromusicales en la plaza del Ayuntamiento cada sábado durante la Navidad

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ofrecerá durante todo el periodo navideño una programación de espectáculos piromusicales semanales que iluminarán la plaza del Ayuntamiento a las 18.30 horas de cada sábado.

En concreto, el espectáculo de luces y color, que disparará Pirotecnia Valenciana, será un breve ramillete de tres minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora, ha detallado el consistorio en un comunicado.

La programación se inaugurará el viernes 21 de noviembre y continuará al día siguiente, el sábado 22, y así el resto de sábados hasta el 3 de enero. El broche final de estos espectáculos llegará el 5 de enero, víspera de la festividad de Reyes.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha resaltado que estos castillos "prometen llenar de magia, luz y color las tardes y noches navideñas de la ciudad" y, por ello, ha invitado a toda la población "a venir a la plaza del Ayuntamiento a disfrutar en compañía de familiares y amigos".