València, "escenario de cine" en el vídeo de presentación mundial del nuevo iPhone 15

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València se ha convertido, una vez más, en escenario de un rodaje, en este caso, en el del vídeo de presentación mundial del nuevo iPhone 15.

"Valencia, escenario de cine en el vídeo de presentación mundial del nuevo iPhone 15 Pro de Apple", celebra la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en un mensaje en redes sociales en el que redirige al audiovisual, que se puede ver en https://youtu.be/xqyUdNxWazA?si=YD9G9vMOWtMrgDxg

El vídeo, que tiene ya cerca de 9 millones de visualizaciones, da gran protagonismo al enclave valenciano para enfatizar la nueva cámara que incluyen sus dispositivos. Una persecución en moto y explosiones con los edificios diseñados por Santiago Calatrava al fondo proporcionan espectacularidad a la campaña promocional.

Apple ha presentado la nueva familia de smartphones iPhone 15, en la que por primera vez utiliza el conector USB tipo C y que llegan con nuevos servicios por satélite como la asistencia por carretera o la función 'Find My'. La familia iPhone 15 se compone que dos modelos, Iphone 15 y iPhone 15 Plus, que varían principalmente en el tamaño.

Incorporan, entre otras novedades, un sistema de cámara liderado por una lente de 48 megapíxeles que permite maximizar la resolución de la foto a 48 megapíxeles para obtener más detalles.

También emplea la computación para sacar fotografías de 24 megapíxeles con "una imagen increíble y el doble de resolución" con el recurso de la tecnología de agrupación de píxeles y el photonic engine, que mejora la iluminación.