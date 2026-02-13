València estrena un punto informativo del Santo Cáliz en la Plaza de la Reina con motivo del III Año Jubilar - VISIT VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Visit Valencia, junto con la Catedral de València, ha inaugurado este viernes un nuevo punto informativo sobre el Santo Cáliz con motivo del III Año Jubilar en la Plaza de la Reina. El espacio ofrece información relevante sobre la historia la reliquia, su relación con València y el recorrido que siguió a través del tiempo hasta llegar a la ciudad, según ha informado la entidad en un comunicado.

En la visita inaugural han estado presentes la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet; el canónigo celador del Culto del Santo Cáliz, Álvaro Almenar; el delegado de Patrimonio, José Verdeguer; el gestor cultural de la Catedral de València, Carlos Gener, y la subdirectora de la Fundació Visit València, Maricruz Cádiz. Esta iniciativa está financiada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València, que se encuentra gestionado a través del Servicio de Turismo.

Entre otros contenidos, el espacio cuenta con un holograma de la Copa, paneles explicativos acerca del Santo Cáliz, información detallada e ilustrativa sobre su origen y una nueva ruta urbana diseñada con motivo de la celebración del III Año Jubilar, que incluye hasta 12 puntos del centro de València que guardan relación con el Santo Cáliz o con los personajes que han intervenido en su historia.

Además, incluye una línea temporal que narra el camino que recorrió la reliquia desde su origen hasta su ubicación actual en la Catedral y que recoge los hitos históricos "que ayudan a entender el esplendor de la ciudad de València en el siglo en el que la Copa llega a la ciudad" y otros hechos destacados relacionados con el Santo Cáliz, como las visitas de Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2006, o la concesión del Año Jubilar por parte del Papa Francisco, ha detallado.

Llobet ha afirmado que el III Año Jubilar del Santo Cáliz supone "una oportunidad única para reforzar la identidad cultural y espiritual de València y proyectarla al mundo". "Acciones como este punto interpretativo ayudan a dar visibilidad a un patrimonio excepcional que nos diferencia como destino y nos posiciona como un referente del turismo religioso a nivel nacional e internacional. Contribuyen, además, a atraer a un visitante interesado por la historia, la cultura y la espiritualidad y respetuoso con el entorno", ha añadido.

Por su parte, el canónigo celador del Culto del Santo Cáliz ha señalado que, gracias a este punto informativo, "los visitantes, peregrinos o turistas pueden informarse antes de entrar a la catedral y así tener un mayor contexto acerca de la reliquia, su vinculación con València y los motivos que explican que hoy esté en nuestra ciudad".

Entre otras acciones enmarcadas en el III Año Jubilar del Santo Cáliz, en octubre se abrió el Centro de Recepción del Visitante, ubicado en el Almudín de València, un espacio que "refuerza la acogida y la experiencia de quienes se acercan a descubrir uno de los mayores tesoros de la ciudad".

Este Centro, que desde su inauguración ha recibido ya cerca de 15.500 visitantes, funciona como punto de información y bienvenida gratuito, con una exposición didáctica que explica "de forma atractiva y accesible la historia, el significado y el viaje de la reliquia".

Hasta el momento, el Centro de recepción del Visitante del Santo Cáliz está sirviendo para acercar la reliquia a los turistas, pero también a los residentes, ya que de las 15.482 visitas que ha registrado hasta el momento, 10.338 han sido valencianos interesados por su historia, mientras que 1.420 fueron visitantes nacionales y 3.724 turistas internacionales.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

Asimismo, la Fundación Visit València ha puesto en marcha, a nivel nacional e internacional, una campaña destinada a posicionar València "como destino de turismo cultural y religioso y a dar a conocer el gran patrimonio artístico de la ciudad, destacando que una de las mayores reliquias de la cristiandad se encuentra en la ciudad".

Bajo el lema 'València, Ciudad del Santo Cáliz', se han organizado viajes de prensa, acciones de comunicación en medios nacionales e internacionales -que según Visit València "están teniendo una gran repercusión especialmente en mercados internacionales"-, e iniciativas en redes sociales, además de publicidad en espacios de gran visibilidad, como el Aeropuerto de València.