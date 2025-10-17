Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València financia once proyectos innovadores que promueven soluciones para mejorar la vida de la ciudadanía. La Junta de Gobierno Local del consistorio ha aprobado este viernes la concesión de estas ayudas, que convocó el pasado mes de marzo esta administración municipal para financiar con una partida de 1.150.000 euros el desarrollo de nuevas soluciones con las que afrontar retos urbanos, económicos y sociales de la ciudad.

A través del acuerdo adoptado esta jornada, once entidades han recibido "impulso, reconocimiento y apoyo para el desarrollo de sus propuestas, que abordan diferentes retos existentes en la ciudad, dentro del contexto y desarrollo de la estrategia València Innovation Capital y la Estrategia Urbana València 2030".

El edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que ha informado de estas ayudas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha precisado que a esta convocatoria se han presentado 163 solicitudes.

Asimismo, ha detallado que 45 de ellas han quedado excluidas por no reunir los requisitos. Finalmente, se han adjudicado las ayudas a las candidaturas que han recibido mejor valoración, hasta agotar el crédito presupuestario.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran, por ejemplo, la Universitat Politècnica de València, impulsora de un sistema tecnológico para actuar en emergencias y fomentar con drones la resiliencia ambiental; o el Instituto Tecnológico de la Energía, responsable de una iniciativa con sensores para el prevenir lesiones en carreras.

Igualmente, han sido destacadas, entre otras propuestas, una para la protección de L'Albufera y la agricultura valenciana mediante sensores ópticos y un programa de Inteligencia Artificial para fomentar el envejecimiento activo.