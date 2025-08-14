Valencia y el litoral sur de Alicante siguen este jueves en aviso amarillo por calor

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valencia sigue este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas --salvo el interior norte-- que pueden alcanzar los 38 grados en el interior sur, mientras que en el litoral y en el litoral sur de de Alicante el mercurio alcanzará los 36 grados, según la predicción de Aemet.

El cielo estará esta jornada poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado.

Por su parte, el viento soplará flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur.