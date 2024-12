València llama a la solidaridad en recuerdo a los afectados por la dana en el encendido de luces de Navidad

Incluye homenajes en el árbol de Navidad y el belén a voluntarios que han trabajado "desinteresadamente" en las poblaciones damnificadas

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tradicional acto del encendido de las luces de Navidad este año se ha convertido en un homenaje a las víctimas de la dana que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, con símbolos como la composición 'Voces de València', del profesor Rei Ortolá. Los voluntarios también tienen un papel protagonista en el árbol navideño y en el belén del Ayuntamiento de València.

La canción 'Voces de València' fue viralizada días después de la tragedia para expresar el "dolor" y la "solidaridad" del pueblo valenciano y este miércoles ha precedido al encendido del árbol de Navidad de la plaza del Ayuntamiento, en el que están representadas todas las poblaciones damnificadas.

El acto ha comenzado a las 19.00 horas, con la inauguración del Belén del Salón de Cristal, en el interior del edificio consistorial. Ha continuado en la plaza el Ayuntamiento, que estaba a oscuras y en un silencio, que ha sido roto por una voz en 'off' que ha relatado que esta tragedia "no se ha llevado la ilusión, la capacidad de reconstrucción, la dignidad y la unidad del pueblo valenciano". Seguidamente ha presentado la actuación de Rei Ortolá y del Coro Juan Bautista Comes del Conservatorio Municipal José Iturbi.

Tras la interpretación de 'Voces de València', las falleras mayores de València 2025, Berta Peiró y Lucía García, con sus cortes de honor, han encendido el árbol de 25 metros de alto, "que este año simboliza la 'Estrella de la solidaridad' que, además de iluminar y generar ilusión y esperanza, pretende canalizar la solidaridad de la sociedad", ha destacado la alcaldesa de València, María José Catalá.

La iluminación del árbol se ha simultaneado con efectos especiales y juegos de luz que han convertido el perímetro de la fuente ornamental de la plaza en un "cielo estrellado", como homenaje al sector pirotécnico en el día de su patrona, ya que "forma parte del pueblo valenciano y al cual el Ayuntamiento apoya por su gran valor patrimonial y por su trabajo que realizan internacionalizando la marca de València alrededor del mundo".

La luz se ha extendido por la plaza con una bóveda estrellada mientras se han escuchado los primeros acordes del himno regional, que también ha sido interpretado por el Coro Juan Bautista Comes, que ha cerrado el acto con piezas de Haendel y villancicos de Alborch.

La "magia" de la iluminación también se ha extendido por las calles del centro histórico, avenidas, grandes vías, barrios y pedanías de la ciudad. La plaza también ha recuperado la iluminación ornamental y, por consiguiente, el Ayuntamiento se ha bañado de tonos cálidos.

ROSA BLANCA EN EL BELÉN POR LOS AFECTADOS

Por otra parte, el belén artístico del Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, confeccionado por la Asociación de Belenistas, incluye este año un homenaje en las víctimas de la dana y también a los voluntarios que han trabajado "desinteresadamente" en las poblaciones afectadas.

Este nacimiento, que mide 40 metros cuadrados con más de 350 figuras, 200 animales y 450 complementos artesanales, recuerda este año a las víctimas de la riada con una rosa blanca y será un símbolo del respeto y solidaridad hacia las personas afectadas que han perdido todo.

La solidaridad tiene también un espacio en el nacimiento con la presencia de un voluntario dispuesto a ayudar a la ciudad de València y al área metropolitana. El voluntario forma parte del séquito de los Reyes Magos de Oriente con una pala, una escoba, botas y la ropa manchada de barro.

El pesebre contiene este año otros homenajes, como el que se rinde al IV centenario de la fundación de la Fiesta de los Niños de la calle de San Vicente. En este caso, unos niños, un sacerdote y unos monaguillos en una calle próxima recrearán una escena típica de la València de hace cuatro siglos.

Por último, el belén también hace un guiño a los oficios tradicionales valencianos con la aparición de una buñolera, que se une a los herreros, carpinteros o a los alfareros que tradicionalmente forman parte de las escenas navideñas. Ubicado en el Salón de Cristal del consistorio, podrá visitarse desde este miércoles 4 de diciembre al 3 de enero de 2025.

OTROS BELENES EN EL CENTRO

En paralelo, los que paseen por la plaza del Ayuntamiento podrán contemplar también un belén municipal de tamaño natural, que estará en el centro de la plaza, frente a la puerta principal del consistorio, hasta el 6 de enero de 2025.

También la plaza de la Reina tendrá su belén municipal --hasta el próximo 6 de enero-- a partir de las figuras donadas a la ciudad por el Gremio de Artistas Falleros y completadas por Pilar y María José Luna.

Por su parte, la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha afirmado que la ciudadanía se encuentra ante una Navidad "especial" por la "difícil" situación que atraviesan muchas familias valencianas.

"Es fundamental que el espíritu festivo nos inspire a fomentar la solidaridad, especialmente entre los más pequeños, quienes esperan estas fechas con gran ilusión. A través del belén municipal, rendimos tributo a los miles de voluntarios y las víctimas de la dana, así como a aquellos que, debido a las circunstancias, vivirán una Navidad diferente, lejos de sus hogares", ha enfatizado.