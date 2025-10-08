València se prepara para una Procesión Cívica pasada por agua y prevé "todo tipo" de escenarios: "Plan A, B, C..."

Traslado de la Senyera desde el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Ayuntamiento, hasta el Salón de Cristal - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Catalá confía en que la celebración se desarrolle con "normalidad" y pide a la Delegación del Gobierno que "extreme" la seguridad

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València se prepara para celebrar este jueves una Procesión Cívica con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, pasada por agua y, ante las previsiones meteorológicas de esta jornada que anuncian lluvias intensas, tomará decisiones en base a las mismas. "No descartamos absolutamente nada", ha avanzado la alcaldesa, María José Catalá, que ha confirmado que existe "plan A, B, C, D, E, F, G", en definitiva, "todo tipo" de escenarios.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este miércoles, víspera de la celebración, tras el acto de traslado de la insignia desde el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Ayuntamiento, hasta el Salón de Cristal del consistorio para que quede allí expuesta hasta el inicio de la Procesión Cívica de este jueves y pueda ser visitada por los ciudadanos.

Catalá ha destacado que este miércoles es "un día muy importante" para el Ayuntamiento ya que es la jornada en la que se abren "las puertas al Salón de Cristal para que los valencianos vengan a visitar la Reial Senyera". "Vienen muchísimos visitantes y es un gesto de cariño y de respeto que todos los años nos conmueve", ha resaltado.

Dicho esto, ha confiado en que se pueda mantener toda la actividad prevista en las calles y ha asegurado que, "de momento", piensan que lo hará, al tiempo que ha precisado que desde el consistorio esperarán a las predicciones meteorológicas de la jornada de este jueves "para comenzar a tomar decisiones".

En cualquier caso, ha indicado que el Ayuntamiento tiene "todo preparado", como el vehículo Senyera-móvil para portar la enseña, que "nunca ha sido preciso" utilizar, por lo que este jueves puede ser la primera vez. "No descartemos absolutamente nada, estaremos muy pendientes de la evolución del tiempo y, si hay decisiones que vamos tomando, informaremos de todas", ha apuntado.

EXTREMAR LA SEGURIDAD

Preguntada por si ha hablado con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por el tema de la seguridad en la Procesión Cíciva ante situaciones como la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la alcaldesa ha señalado que se reunió con Bernabé en la junta de seguridad el pasado día 1 en la que le trasladó la "preocupación" del Ayuntamiento por la situación y la "convulsión social que ha hecho que acontecimientos se hayan tenido incluso que suspender en Madrid".

Por ello, ha pedido a la Delegación del Gobierno que extreme la seguridad, "sobre todo no por nosotros, ni mucho menos". "Siempre que hablo de esto no hablo de los políticos, sino de la gente que sale con sus familias a ver la Senyera, de gente mayor, niños, hijos de cualquiera", ha argumentado, todo ello "por el respeto a nuestra Reial Senyera" y para que "se mantenga en situación de normalidad" al ser un elemento que tiene un "alto grado de conservación". "Solo la manipulan los técnicos municipales y un portador", ha apuntado.

En este punto, la alcaldesa de València ha mencionado que el Ayuntamiento ya ha encargado una nueva Senyera, "porque es verdad que la tela ha sufrido muchísima erosión a lo largo de los años". "La manipulamos con guantes", ha precisado. En cualquier caso, ha mostrado "preocupación" por la enseña de la ciudad y por todo ello ha confiado en que este jueves "la gente de todo tipo salga bien intencionadamente a lo que es una fiesta del pueblo valenciano".

"PRECEDENTES DE TODO TIPO"

Cuestionada por si hay plan A, B o C ante la previsión de lluvias, la primera edil ha asegurado que existe "plan A, B, C, D, E, F, G, todo tipo de planes" y ha indicado que con la Procesión Cívica "hay precedentes de todo tipo": "Ha habido una situación de covid y se ha desarrollado con normalidad dentro del edificio consistorial, hemos vivido días que ha amanecido con lluvia y que después ha hecho sol, y que siempre el Senyera-móvil ha estado preparado".

En el interior de este vehículo, que realizó este martes un simulacro de cómo se realizaría la procesión con la bandera a bordo para comprobar los puntos que pueden presentar dificultades y controlar los tiempos, "solo van los técnicos municipales", ha especificado la alcaldesa, que ha insistido en que, de cualquier modo, desde el Ayuntamiento "buscaremos una alternativa, una solución, y durante el día iremos hablando con ellos".

Por tanto, ha señalado que desde el consistorio verán "cómo evoluciona el tiempo" antes de tomar decisiones al respecto. Pero, en cualquier caso, ha garantizado que "no quepa duda que le daremos el máximo protagonismo que merece el portador de la Senyera porque es un día muy importante". "Yo he sido portadora en dos ocasiones y es uno de los momentos más especiales y felices de mi vida, y quiero que el portador de este año lo viva de esta manera", ha expresado.

LA SENYERA ESTÁ "MUY VIEJECITA"

Por su parte, el responsable de la sección de Museos y Monumentos, Javier Martí, ha indicado que durante las semanas y días previos a la celebración del 9 d'Octubre desde su departamento realizan "la comprobación de que la Senyera está en condiciones de salir", mediante "una revisión técnica", pero este año, ante las previsiones meteorológicas que anuncian lluvia, han tenido también que "activar los protocolos" para que la insignia se pueda llevar en el vehículo preparado para ello, con la colocación de un protector antilluvia.

"Estamos haciendo todo el procedimiento para probarlo, lo teníamos por escrito pero nunca lo habíamos ensayado, y este año toca tenerlo claro", ha afirmado el técnico municipal, que ha admitido que se trata de un proceso "un poco complejo", pero que es necesario hacer.

Sobre el estado de la Senyera, ha precisado que actualmente tiene 97 años, por lo que está "muy viejecita", cosa que obliga a tratarla con "mucho miramiento". Dicho esto, ha indicado que en este momento están en proceso de licitación de una nueva, "un tema que ya se ha comentado hace tiempo" y que ha requerido "mucho trabajo y estudios": "Queremos que, igual que la de 1928 se basó en la antigua, la de 1545, esta también lo haga en esa y no sea una copia de la copia".

EMOCIÓN Y ASOMBRO ENTRE LOS PRIMEROS VISITANTES

Al finalizar el acto de traslado de la insignia desde el Museo Histórico Municipal hasta el Salón de Cristal, el Ayuntamiento ha abierto sus puertas y han comenzado a desfilar numerosas personas que aguardaban el momento. Algunos de ellos se han fotografiado con la alcaldesa, Mª José Catalá, que ha recibido a los primeros visitantes.

Dos de ellos han sido Milena y Silvio, una pareja italiana que ha mirado con asombro la Senyera. También Pedro Rubio, residente en València, que ha reconocido que cuando ha estado ante la enseña de la ciudad se le ha puesto "la piel de gallina". "Para mí es espectacular", ha señalado a los medios, al tiempo que ha avanzado que este jueves acudirá a disfrutar de todos los actos programados, "salvo que llueva a cántaros".

Y Belén Ruiz, profesora de un colegio de Burjassot (Valencia), ha acudido al Ayuntamiento junto a los alumnos de su clase. "No podemos dejar de ver la Senyera, mañana es un día importante para la Comunitat Valenciana", ha resaltado.