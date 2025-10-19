València protegerá los rótulos comerciales y publicitarios históricos como Bienes de Relevancia Local

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha una iniciativa para proteger los rótulos comerciales y publicitarios históricos de la ciudad, considerados bienes patrimoniales. Para ello, ya se ha empezado a trabajar en la modificación del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos y las normas urbanísticas, de manera que puedan ser catalogados como Bien de Relevancia Local (BRL).

Se trata de elementos vinculados a actividades comerciales tradicionales, que son considerados vestigios históricos y culturales de la ciudad, ha precisado el consistorio en un comunicado.

"Muchos de estos rótulos fueron elaborados con materiales y técnicas propias de su tiempo, lo que refuerza su consideración como bienes etnológicos de relevancia, al documentar oficios tradicionales, así como técnicas gráficas y publicitarias hoy en desuso", ha detallado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Los rótulos antiguos, testigos mudos del devenir urbano --ha añadido-- son vínculos tangibles con el pasado, recordatorios en el tiempo que merecen ser preservados y protegidos como parte integral de nuestro patrimonio gráfico".

Para hacerlo posible, las normas urbanísticas del Catálogo sumarán un apartado específico sobre el régimen de intervención aplicable a estos rótulos. Además, para garantizar su conservación hasta que sean incluidos definitivamente en el inventario protegido, se establece que solo se permitirán actuaciones de conservación y mantenimiento, previa licencia municipal (conforme al artículo 10 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell). También se prohíbe tramitar proyectos de obras mediante Declaración responsable para rótulos anteriores a 1940 o ya incluidos en el Catálogo, salvo para conservación y mantenimiento.

El objetivo principal es, precisamente, frenar la desaparición de estos rótulos, que están considerados parte del patrimonio histórico de la ciudad. Tal como ha subrayado el edil, "proteger los rótulos comerciales y publicitarios antiguos de València es una forma de honrar la memoria de aquellos artesanos que, con su talento y dedicación, dieron forma a estas piezas emblemáticas". "Es un tributo a su legado y un compromiso con las generaciones futuras, asegurando que las calles sigan evocando la riqueza y la diversidad de la historia comercial de nuestra ciudad", ha recalcado.

"TESTIGOS MATERIALES DE LA VIDA"

El informe sobre los rótulos elaborado desde el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento subraya que estos elementos "no solo cumplen una función comunicativa, sino que son testigos materiales de la vida, la estética, los oficios y la cultura visual de otras épocas".

Se trata de anuncios gráficos que documentan técnicas artesanales y oficios tradicionales, y su conservación responde al interés general y a la necesidad de preservar la memoria e identidad de la ciudad.

Asimismo, en el documento se detallan los criterios para la intervención sobre estos rótulos, que varían según su estado de conservación (mantenimiento, rehabilitación, restauración o eliminación de elementos impropios). Cualquier intervención relevante requiere informe favorable de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio y, en su caso, un proyecto aprobado por la Conselleria competente en materia de Cultura.

De cara a la elaboración de las declaraciones de BRL, el informe incluye una clasificación tipológica y un listado de los rótulos a proteger. Así, se presenta una clasificación de los rótulos según su material constitutivo (cerámica, vidrio, relieve y pintados), junto con un listado detallado de ejemplos y sus ubicaciones en la ciudad. En total, son 105 rótulos de características diferenciadas, pero susceptibles todos ellos de protección por su valor patrimonial.