València reparará el muro del hastial de la Lonja al desprenderse parte de los elementos de alabastro

Los trabajos se iniciarán en noviembre, tras recibir la autorización de la Conselleria de Cultura

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València iniciará en el próximo mes de noviembre los trabajos de reparación del muro del hastial de la Lonja recayente a la fachada norte de la cubierta del salón columnario, tras recibir la autorización de la Conselleria de Cultura el pasado 16 de agosto, según ha informado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Moreno ha explicado que se ha producido un desprendimiento de parte de los elementos de piedra de alabastro que forman el hastial, es decir, una estructura de forma triangular que cuenta con un tejado a dos vertientes. Actualmente, según ha detallado el edil, "está en redacción el estudio de seguridad" ye la adjudicación de las obras se realizó el pasado 3 de octubre, con un plazo de ejecución de dos meses.

El concejal ha señalado que ante este desprendimiento y de parte de los tapajuntas y perfilería de acero inoxidable que sustenta las placas se ha tenido que planificar un proyecto de reparación del ventanal cuyo presupuesto asciende a 36.422,21 euros.

Además, José Luis Moreno ha afirmado que, hasta que empiecen los trabajos, "se ha previsto una revisión semanal del estado de la protección temporal y una revisión diaria cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos, tales como viento y lluvia principalmente".

"Actualmente, el hastial está protegido con medidas de carácter provisional y reversibles, consistentes en una lámina de plástico, firmemente sujeta, que tapa las partes afectadas por la caída del alabastro", ha manifestado el concejal, quien también ha subrayado que los trabajos "no revisten una especial envergadura y no serán visibles a pie de calle, ya que no requieren la colocación de ningún andamio".

Para la reparación del muro del hastial se sustituirán las placas de alabastro desprendidas de la estructura portante del muro; se desmontarán y retirarán los restos y se saneará la zona; se reforzará la estructura mediante perfiles de acero inoxidable; y se colocarán nuevas placas de alabastro y vidrio y perfil decorativo plano de acero inoxidable.

Según ha señalado el titular de Patrimonio, la sustitución de las placas de alabastro por la placa laminada alabastro/vidrio/alabastro "pretende solucionar los problemas generados por la fragilidad del alabastro ante el paso del tiempo y el riesgo de rotura de las placas. Se trata de placas compuestas que aprovechan las ventajas de resistencia del vidrio frente a la fragmentación, resistencia a los golpes y durabilidad".

Moreno ha recordado que ya en 2023 se finalizó una reparación en el hastial sur de este edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad y Bien de Interés Cultural (BIC), que resultó dañado a causa de un temporal en junio de 2022.