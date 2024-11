Una vecina de Utiel se abraza al agente que la rescató y recuerda sus palabras: "Si te vas, me voy yo detrás"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio mayor de Utiel (Valencia), Ana y Nasta, se ha reencontrado con los agentes de la Guardia Civil que el martes 29 de octubre lucharon contra el fuerte torrente de agua de la DANA para salvar su vida.

La pareja, días después de la catástrofe, se ha acercado al cuartel de la Guardia Civil para agradecer la labor de los agentes que les salvaron la vida, un conmovedor momento que ha quedado inmortalizado en un vídeo difundido por el instituto armado.

Se trata de uno de los primeros rescates que se realizaron aquel día en la localidad, una de las primeras poblaciones en sufrir las inundaciones. Alrededor de las 13.00 horas, el matrimonio quedó atrapado en su vehículo, han detallado fuentes de la Guardia Civil.

Para llegar hasta ellos, los agentes se ataron a una cuerda y atravesaron el torrente. Después, los subieron a un tractor y así consiguieron ponerlos a salvo.

Ana, al volver a ver a los agentes, ha rememorado entre lágrimas las palabras del cabo Fran en ese momento. "Me dijiste 'si te vas tú, me voy detrás'". El guardia civil la ha consolado y abrazado: "Pero aquí estamos los dos, ¿has visto como yo tenía razón?".

La vecina de Utiel ha insistido: "Yo lo tengo que decir en algún lado, tengo que agradecer a toda la Guardia Civil que me ha ayudado (...) que si no vienen, no estaría yo aquí con mi marido. No tengo palabras, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero toda la vida estaré agradecida".

Gracias a la ayuda de los trabajadores del campo, que aportaron su maquinaria desde el primer minuto y "se jugaron el tipo conduciéndola", la Guardia Civil pudo salvar a decenas de personas en la localidad en esta localidad valenciana pudimos salvar a decenas de personas, ha explicado la Guardia Civil.

En el abrazo entre estos vecinos y sus rescatadores "está toda la emoción del duro recuerdo de aquella noche", la del martes 29 de octubre, que ya no podrán olvidar, ha afirmado la Benemérita.