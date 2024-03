Vecinos de Campanar crearán una asociación para canalizar ayudas a agilizar la reconstrucción del edificio calcinado

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos afectados por el incendio de Campanar constituirán una asociación para destinar las ayudas recibidas que no sean personales a agilizar la reconstrucción del inmueble que hace ahora un mes quedó totalmente calcinado y en el que fallecieron diez personas.

Así, lo ha confirmado el presidente de la comunidad de propietarios del inmueble, Francisco Fernández, que ha explicado que confían en poder presentar esta asociación la próxima semana y que estará abierta no solo a los dueños de los inmuebles sino a todo aquel que quiera sumarse a esta causa. Las llamas afectaron a las 138 viviendas del complejo residencial.

De este modo, quieren canalizar a la rehabilitación del complejo residencial todas las ayudas que se han recibido a través de iniciativas de crowdfunding y también "las ayudas de empresas privadas que quieran colaborar en la propia construcción del inmueble o cediendo elementos como ascensores, puertas, ventanas o fontanería". "En ningún caso ese dinero irá a nuestros bolsillos, sino será para la construcción del inmueble", ha recalcado.

Fernández ha señalado que la primera opción de los propietarios es rehabilitar el edificio si fuera posible porque supondría "menos dinero y menos tiempo que levantar uno nuevo, con lo que la agonía por la que tendremos que pasar de pagar hipoteca y alquiler también será menor", ha señalado. Así, confían en poder contar pronto con los informes que determinen el estado de la estructura para ver si "es viable la rehabilitación" y en ese caso demandan a la Administración que agilice el papeleo.

Asimismo, piden al Ayuntamiento una prórroga de los tres meses iniciales concedidos para permanecer en las viviendas sociales de Safranar --donde ahora residen provisionalmente 229 afectados en 99 viviendas--, así como demandas también a las Administraciones más ayudas para el alquiler. "Lo que realmente necesitamos que necesitamos es que pase el mínimo tiempo posible", ha recalcado.

En esta línea, ha destacado que los vecinos están "bastante contentos" con las ayudas recibidas desde el primer del Ayuntamiento y de la Generalitat, que "aunque aún no han llegado a todos --un total de 112 familias afectadas ya las han recibido-- se han ido cumpliendo". Por contra, ha lamentado que las ayudas habilitadas por el Gobierno central "además de escasas tienen criterios tan exigentes que todavía no he conocido a ningún vecino que cumpla con los parámetros requeridos".

CONOCER LAS CAUSAS DE LA PROPAGACIÓN

Por otra parte, ha señalado que ya se sabe que el origen del fuego --un fallo en una nevera--, pero con la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia por un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias de los agentes de la edificación del inmueble "quieren averiguar por qué el fuego se propagó tan rápido y de una manera que no es normal". Por ello, la denuncia se dirige contra los agentes de la edificación del inmueble, que es cualquier persona o empresa que haya participado en o intervenido en este proyecto.

Fernández ha señalado que en el momento del inicio del incendio, pasadas las 17.30 horas del 22 de febrero la mayoría de vecinos no se encontraba en casa, estaba en el trabajo o recogiendo a los niños. "Si hubiera pasado a las 21.00 horas estaríamos hablando de 300 muertos", ha señalado.