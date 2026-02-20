Vecinos del edificio incendiado en Campanar, "una gran familia" dos años después de la tragedia

1062086.1.260.149.20260220175358 Exterior del edificio en la actualidad. - MAPFRE

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de propietarios afectados del incendio de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, ha señalado, ante el segundo aniversario de la tragedia, que se cumple este domingo, que "una comunidad de vecinos tan grande tiende a ser bastante impersonal, pero la verdad es que con lo que nos ha sucedido hemos hecho una gran familia".

El colectivo celebrará este domingo un acto en memoria de las 10 personas fallecidas en el incendio ocurrido hace ahora dos años en el barrio de Campanar. Durante el encuentro, también se compartirán los avances en la rehabilitación de los dos edificios calcinados. La previsión es que a finales de este año 2026 los cerca de 450 residentes afectados puedan volver a sus hogares, según ha informado la aseguradora Mapfre en un comunicado.

El recuerdo de aquel fatídico día se realizará en la zona verde junto a los inmuebles siniestrados. Los vecinos quieren poner así en valor "la unidad demostrada por la comunidad vecinal y la acción coordinada de todos los actores que han intervenido en el proceso de reconstrucción". Entre ellos, "las administraciones públicas, los equipos técnicos, las empresas constructoras y la aseguradora de la comunidad, Mapfre", ha señalado la firma.

Al respecto, el presidente de Aproicam, en una entrevista difundida por Mapfre, ha destacado: "Somos una gran piña y todos hemos ido en dirección de poder rehabilitar el edificio y ha sido prácticamente todo consensuado, o ha habido ningún problema reseñable durante el camino y esa ha sido la clave de que hoy estemos hablando de que estamos rehabilitando el edificio y que a final de año podremos volver a nuestros hogares".

En ese sentido, ha recordado que cuando se quedaron sin casa "la sociedad se volcó" y envió "un montón de enseres para que no nos faltara de nada desde esa misma tarde", mientras que el ayuntamiento gestionó ese primer hotel donde nos quedamos y luego las viviendas sociales y la Generalitat Valenciana implementó un sistema de ayudas.

"Todo el mundo se ha volcado con nosotros. Ha sido, bajo mi punto de vista que he estado desde el principio, un ejercicio de buena gestión, de buen hacer y de solidaridad con nosotros", ha resaltado.

Por eso, ahora, con el homenaje del domingo, quieren "mostrar respeto a los vecinos que perdieron la vida en este trágico incendio y también a sus familiares" y en segundo lugar "poner en valor que todos unidos hemos conseguido que la rehabilitación del edificio hoy sea una realidad y que a final de año concluyan esos trabajo".

CAMINO LLENO DE RETOS

Del mismo modo Adriana Banu, propietaria de una de las viviendas afectadas, ha señalado que ha sido "un camino repleto de retos". "Pero aquí estamos y los resultados pues ya son esperanzadores", ha resaltado.

"El homenaje será algo bastante sencillo pero conmovedor porque no podemos olvidar de dónde hemos partido y sobre todo que aunque volvamos aquí habrá algunos propietarios que en este caso no podrán disfrutar de lo mismo", ha apuntado.

Por su parte, el director regional de Mapfre en Valencia-Castellón, Ricardo Garzó, ha resaltado que la aseguradora asumió su "compromiso de estar al lado de todos los afectados desde el primer momento" y es que es "una satisfacción que en una catástrofe como esta al final haya una relación tan fuerte y de máxima confianza entre la administración, la asociación de vecinos, la comunidad y nuestra entidad". "Sin duda ayuda a acelerar los procesos partiendo de esa confianza y esa colaboración conjunta que estamos desarrollando", ha apostillado.

"La diferencia ha estado en sentirnos personas que cuidan de personas hay que pensar que la gente en un momento, en unos minutos, se había quedado sin nada. Muchos de ellos se habían quedado en la calle y había que buscar soluciones que les permitieran poder atender esas necesidades de primera necesidad al día siguiente", ha apostillado.