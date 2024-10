Vecinos de Patraix de València instan a regular los apartamentos turísticos en bajos: "Es un hotel horizontal"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació Veïnal de Patraix se ha concentrado este jueves realizando una cadena humana para instar a regular la "concentración" de apartamentos turísticos en bajos, que han calificado como "un hotel horizontal".

Así se ha expresado el presidente de la asociación del barrio valenciano de Patraix, Toni Pla, en declaraciones a Europa Press, tras concentrarse en la avenida José Roca Coll para mostrar apoyo a los vecinos de un edificio con 24 apartamentos turísticos situados en bajos.

Pla, que ha puesto en valor la participación durante la acción, ha abogado por "repensar el turismo sostenible", ya que a su juicio son edificios en un barrio "tranquilo" donde los vecinos buscan "tranquilidad y convivencia ciudadana".

"Se han encontrado que van a vivir encima de un hotel. Porque 24 apartamentos turísticos es un hotel horizontal", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que esta "concentración" de alojamientos turísticos "debe estar regulada en la próxima normativa u ordenanza".

Con cánticos como 'Turismo sí, pero no así' y carteles con lemas como 'No és turismofòbia, és veïnatfilia' --'No es turismofobia, es vecinofilia'-- o 'Stop a los bajos turísticos', los vecinos han mostrado su descontento por estos apartamentos turísticos.

Con esta protesta, la asociación vecinal quiere "exigir una resolución a un ejemplo de abuso turístico y una actividad económica insostenible planteada en los bajos de esos edificios que hacen que sus bajos comerciales sean una actividad de servicios hostelera de forma horizontal", en el marco de la regulación de este tipo de actividad en la ciudad.

Además, la asociación vecinal ha pedido al Ayuntamiento de València que "se pronuncie" sobre las alegaciones presentadas por los vecinos, que "han detectado irregularidades, planteándose la exigencia de una paralización cautelar de las obras para dar una solución a una actividad desbocada, ya que este ejemplo ralla la imposibilidad de convivencia ciudadana con la compatibilidad mayoritariamente residencial".