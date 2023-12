Vecinos de Saïdia recogerán alegaciones contra un nuevo hotel: "Corremos peligro de turistificación"

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos de Sant Antoni-Saïdia, en València, recoge alegaciones contra el proyecto de un nuevo hotel-apartamento de una estrella y con un aforo aproximado de 500 personas, en las parcelas de Maximiliano Thous 8 y Benipeixcar 6 y 10.

"Mientras seguimos esperando una solución tangible para las naves del Guatla, el Ayuntamiento ha resuelto someter a información publica un nuevo proyecto de un hotel apartamento de una estrella. La Saïdia, y Sant Antoni en particular, corren peligro real e inminente de gentrificación y turistificación", advierten los vecinos en un comunicado.

Tras lamentar este "crecimiento descontrolado del turismo", defienden que no quieren perder sus tradiciones, su historia y su identidad como barrio: "No queremos que nuestros jóvenes sufran el desarraigo por tener que irse del barrio al no poder soportar los precios tan elevados de alquiler o compra de las viviendas".

"No estamos en contra del turismo, siempre que sea sostenible", remarcan. Es por eso por lo que varias asociaciones del distrito se unen de nuevo para presentar alegaciones contra este proyecto hotelero que "sin duda, no será beneficioso para el barrio", además de para solicitar servicios y dotaciones públicas en Sant Antoni.

Todas las personas que quieran presentar alegaciones se pueden pasar por la asociación La Protectora (Maximiliano Thous 6), donde se les facilitará copias de las alegaciones. Las mesas informativas estarán este jueves 7, de 17 a 18 horas, y el sábado 9 durante la mañana.