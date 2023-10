Vega rechaza "insmiscuirse" en la postura de Vox en València: "Toman las decisiones más adecuadas en cada momento"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha rechazado "inmiscuirse" en las decisiones adoptadas por su partido en la oposición en el Ayuntamiento de València, ante las últimas diferencias mostradas por este grupo municipal a las medidas propuestas por la alcaldesa, Mª José Catalá (PP).

"Ellos allí están en la oposición, nosotros en el gobierno. En cualquier caso, no voy a inmiscuirme en algo que mis compañeros llevan trabajando bastante tiempo. Ellos toman las decisiones que consideran más adecuadas en cada momento", ha expuesto en rueda de prensa tras la junta de síndics.

Vega ha valorado así la postura de Vox en el Ayuntamiento de València en cuestiones como la firma del convenio del Nou Mestalla o al rechazar la rebaja de impuestos anunciada por el gobierno municipal.

La semana pasada, el portavoz de Vox en el 'cap i casal', Juanma Badenas, avisó que Catalá no contará con sus "votos" si no quiere la participación de su grupo en la elaboración de las ordenanzas o en "la gobernabilidad". También deslizó que no apoyarán los presupuestos municipales de 2024, para los que el apoyo de Vox es necesario al igual que en las ordenanzas fiscales, sin alcanzar antes un acuerdo previo de gobierno.