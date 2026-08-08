La vegetación perdida en el incendio de la Vall d'Uixó: un 40% de superficie quemada era pinar y un 30% matorral

Análisis sobre las condiciones de la vegetación previas al incendio que han podido influir en el comportamiento del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó. - GVA

CASTELLÓ, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), centro de investigación de la Generalitat, ha elaborado un primer análisis sobre las condiciones de la vegetación previas al incendio que han podido influir en el comportamiento del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó (Castellón).

El informe refleja que el fuego ha afectado hasta el momento a cerca de 9.600 hectáreas, de las que el 43 % se encuentran dentro del parque natural de la Serra d'Espadà. Entre las principales formaciones vegetales afectadas destacan los pinares, que representan alrededor del 40 % de la superficie quemada, seguidos del matorral (30 %) y del alcornocal (10 %).

El estudio elaborado por el CEAM apunta a que uno de los factores más relevantes fue la rápida pérdida de humedad de la vegetación registrada durante los meses previos al incendio, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Los análisis realizados mediante imágenes de satélite muestran que, aunque la primavera de 2026 comenzó con unos niveles de humedad superiores a los de los dos años anteriores gracias a las abundantes precipitaciones, entre abril y julio la vegetación perdió un 51 % de su humedad.

Según el informe, esta evolución pudo aumentar la vulnerabilidad del territorio frente al fuego. Las lluvias registradas durante las estaciones precedentes favorecieron un mayor crecimiento de la vegetación, especialmente de la cubierta herbácea, que posteriormente experimentó un rápido proceso de desecación debido a las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones, incrementando así la disponibilidad de combustible vegetal.

EL VERDOR DESCENDIÓ ANTES DEL INCENDIO

Los investigadores también han constatado una importante pérdida de verdor de la vegetación en ese mismo periodo. El índice NDVI, utilizado para medir el estado de la cubierta vegetal, descendió un 38 % entre abril y julio, reflejando el deterioro progresivo de las condiciones de la masa forestal antes del inicio del incendio.

De forma provisional, el CEAM estima que el incendio ha alcanzado una severidad muy alta en torno al 16 % de la superficie afectada, si bien será necesario completar la evaluación una vez extinguido el fuego para determinar con precisión sus efectos sobre la regeneración de la vegetación, el riesgo de erosión y la recuperación de los ecosistemas.

Esta primera fase permitirá identificar los principales impactos ecológicos del incendio y sentar las bases para las actuaciones de gestión y restauración. En este proceso participará, a partir de la próxima semana, el equipo del Área de Investigación Forestal de la Fundación CEAM, en coordinación con otros equipos de trabajo, con el fin de integrar distintos enfoques científicos en la evaluación de los efectos del fuego y en la planificación de las actuaciones de recuperación del territorio.

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo es un centro de investigación de la Generalitat especializado en el estudio de los ecosistemas mediterráneos y del cambio global. Desde 1992 desarrolla investigaciones sobre ecología del fuego, sequías, restauración forestal y gestión de espacios afectados por incendios, además de herramientas como la plataforma POSTFIRE, que permite evaluar los impactos ecológicos de los incendios forestales y orientar las actuaciones de restauración y gestión de las zonas quemadas a partir de criterios científicos.