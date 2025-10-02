Una veintena de artistas se apuntan a los conciertos de octubre del Circuit Viu

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Viu promueve quince actuaciones de veinte artistas de géneros muy diversos durante el mes de octubre. Los conciertos tendrán lugar en varias salas de toda la Comunitat Valenciana. Precisamente, esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la actividad de los locales de música en vivo hasta el próximo mes de diciembre.

Este año, el Circuit Viu colabora con el plan Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana. En consecuencia, intérpretes que sufrieron las inundaciones de hace un año han sido incluidos en la programación del ciclo. La iniciativa Cànter ha sido diseñada por la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) y se implementa a través de la Valencian Music Office con la colaboración del Ministerio de Cultura.

El Circuit Viu prosigue así con la sexta edición, que arrancó el pasado mes de septiembre. Hay que recordar que este proyecto surgió durante la pandemia de la covid-19 con el objetivo de reivindicar el papel de las salas en la difusión de la cultura. Además, el ciclo ha favorecido la descentralización de las programaciones y ha evitado la estacionalidad que implica la actividad musical. El circuito está impulsado por la Asociación Valenciana de Salas Privadas de Música en Directo, En Viu!, y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.

El cartel del mes de octubre se estrenará este viernes en València y Alicante. La sala 16 Toneladas de la capital del Turia acogerá el vodevil político de Las Víctimas Civiles, el rock visceral de O.J.O., y el noise experimental de Virgen de la Periferia. Por otro lado, la sala Stereo de Alicante abrirá sus puertas al punk-pop de Novus y al rock-indie de los locales Becarios.

El primer fin de semana de octubre se completará el sábado 4 con las actuaciones del grupo de rock urbano 4 Bajo Zero en el Matadero Live Music de Ayora y de la compositora y pianista de jazz Elisabet Raspall en el Café Mercedes Jazz de València. Finalmente, en la misma sala actuará el trío del trompetista David Pastor un día después, el domingo 5 de octubre.

El siguiente concierto del Circuit Viu tendrá lugar el sábado 11 en el Terra de Castelló de la Plana. Allí estarán Six Burning Knives, banda de metal de Vila-Real. Su sonido combina ritmos extremos, groove, melodías, pasajes atmosféricos y electrónica. De esta manera, han creado una música personal que han bautizado como Chaos & Roll.

La vanguardia también tendrá espacio en el festival. Así, Amores Grup de Percussió presentarán Re-ci-clart, un proyecto que pone en valor la sostenibilidad y la creatividad sonora, en el Teatro del Raval de Gandia el sábado 18 de octubre. El domingo 19 habrá dos espectáculos en la ciudad de València: Relats Arrelats, una propuesta que fusiona la música tradicional valenciana y el jazz, en el Matisse Club; y el pop-rock de los escoceses Dropkick en el Loco Club.

El grupo de power-pop The Great Travelin' Band subirá al escenario del propio Loco Club el jueves 23 de octubre. Unas horas más tarde, ya la noche del viernes, el cantautor Borja Penalba tocará en La Bohemia de Castellón. Ese mismo día, El Terra de la capital de la Plana Alta también vivirá el concierto de Sujeto K, combo de metal, punk y rap.

El sábado 24 será el día en que el compositor, productor y multiinstrumentista Jordi Sapena presente sus piezas ambientales y minimalistas en el Teatro del Raval de Gandia. Asimismo, Albert Pla, acompañado por la Surprise Band, repasará sus composiciones más conocidas en la sala The One de Alicante.

El Ciclo Viu cerrará el mes de octubre el día 31 en La Bohemia de Castellón con una noche intensa de rock, soul y funk con los zaragozanos Los Bengala, los madrileños Smart Dress y la formación local The Black Beat.