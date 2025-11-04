Un velero de 20 metros se incendia en el Club Náutico de València

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta noche al interior de un velero de 20 metros que estaba amarrado en el Club Náutico de València, según ha informado el Cuerpo Municipal de Bomberos.

El velero fue remolcado a una zona segura para que los bomberos procedieran a la extinción del fuego y evitar que afectara a embarcaciones cercanas.

Finalmente, el fuego al parecer se ha autoextinguido y ha afectado a un colchón, al mobiliario y al cableado eléctrico, según las mismas fuentes.