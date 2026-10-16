Las ventas de la industria mejoran en la Comunitat un 10,8% en agosto

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VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en la Comunitat Valenciana un 10,8% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, lo mismo que la media nacional, que fue del 10,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+23,7%), País Vasco (+22,2%) y Andalucía (+21,2%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Aragón, Baleares y La Rioja con las caídas más grandes de un 4%, 3,4% y un 3,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 6,8% en la Comunitat Valenciana, 1,9 puntos de diferencia con la media nacional (4,9%).