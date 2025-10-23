Vicente Lafuente encabeza la única candidatura a la presidencia de la CEV

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, en una rueda de prensa sobre su candidatura a presidir la CEV - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha confirmado que, una vez cerrado el plazo para la presentación de candidaturas a su presidencia, la única candidatura registrada ha sido la de Vicente Lafuente, actual presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval). El actual presidente de la CEV, Salvador Navarro, ya anunció su renuncia a repetir en el cargo.

Vicente Lafuente se presenta a las elecciones del próximo 6 de noviembre con el aval del 29% de los miembros de pleno derecho de la Asamblea General, 160 de un total de 543 vocales, superando así el mínimo del 20% que marcan los Estatutos de la Confederación para ser candidato, ha detallado la patronal en un comunicado.

En paralelo, también se han registrado candidaturas únicas para presidir cada una de las CEV Provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto.

En Valencia la candidatura estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A; en Alicante por César Quintanilla Ripoll, en representación de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL); y en Castellón por Luis M. Martí, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR).

Con la proclamación de las candidaturas se pone en marcha el proceso electoral que culminará con la elección de los presidentes y la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación.