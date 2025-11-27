Víctimas protestan ante Les Corts: "El pueblo valenciano no confía en Pérez Llorca"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familiares de víctimas de la dana han protestado este jueves ante Les Corts, con motivo del debate de investidura con Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidente de la Generalitat, para reclamar la dimisión del Consell al completo, criticar que Carlos Mazón siga aforado y afirmar que "el pueblo valenciano no confía ni en Pérez Llorca ni en cualquier otro que dispongan desde un despacho de Madrid".

La concentración ha congregado frente a las puertas del parlamento valenciano a representantes de las asociaciones de víctimas desde pasadas las 10 horas de este jueves. En la protesta se han mostrado fotografías de algunas víctimas mortales y pancartas con mensajes como 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia'.

Los participantes han coreado consignas como "no es solución la mano derecha de Mazón" y "el 'president' a Picassent". También se ha podido ver el gran muñeco con las manos manchadas de sangre que es habitual en todas las protestas por la dana, y que esta vez llevaba la cara del candidato Juanfran Pérez Llorca.

Tres representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y tres de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud seguirán el debate desde dentro de Les Corts. El resto de manifestantes escuchan el debate con altavoces frente al parlamento.

"SIGUE SIENDO AFORADO"

Para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana --una de las representantes que sigue la sesión dentro del parlamento valenciano--, Rosa Álvarez, con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat "se ha dado un paso, pero quedan muchos" porque Mazón "sigue siendo aforado". "Aunque no sabemos hasta cuándo, porque parece que lo quieran dejar caer. No porque tengan interés en que caiga, sino porque creo que quieren silenciarnos", ha señalado.

Respecto a las últimas informaciones sobre qué hizo Mazón la tarde del 29 de octubre, Rosa Álvarez ha señalado que las víctimas no salen de su "asombro". "Sobre todo lo que nos produce es muchísimo dolor", ha añadido. Álvarez ha subrayado que "tienen que pagar él y todas las personas que fueron responsables de esa gestión dolosa y también los cómplices". "Y hoy prácticamente todos los que están dentro de su bancada y que los apoyan son cómplices", ha apostillado.

"LO MISMO O PEOR PORQUE VAN A ABRAZAR A LA ULTRADERECHA"

Sobre qué esperan de la posible legislatura de Pérez Llorca, ha afirmado que "lo mismo o peor, porque van a abrazar a la ultraderecha". "Ya estaban abrazados, pues el abrazo es el doble, porque evidentemente la ultraderecha va a subir la apuesta", ha criticado.

"Todos los ciudadanos estamos afectados por las políticas que hacen, de hecho esas políticas mataron a nuestros familiares y evidentemente vamos a reivindicar políticas que no pongan en peligro la vida, que nos hagan iguales a todos los ciudadanos", ha subrayado Rosa Álvarez.

"SON TODOS CULPABLES DE LA GESTIÓN NEGLIGENTE"

Toñi García, que perdió en las inundaciones a su marido y a su hija, ha exigido la dimisión de todo el Consell. "Apoyaban a Carlos Mazón y mantienen sus mismas políticas y le protegieron y le aplaudieron", ha criticado, al tiempo que ha aseverado que "son todos ellos culpables de la gestión negligente de la dana".

García ha criticado la candidatura de Pérez Llorca porque "era el segundo de Carlos Mazón, siguió su misma política, era conocedor, seguramente sabrá más de lo que dice y va a seguir la misma política que hacía su antecesor".

Así, ha reclamado elecciones y ha afirmado que "el Partido Popular se equivocó manteniendo un miserable durante más de un año y al apoyar a Pérez Llorca porque el pueblo valenciano tiene que entender que no confía ya en el Partido Popular, ni en sus políticas, y nos arrastra a un partido como Vox", que "niega el cambio climático".

Sobre qué esperan de Pérez Llorca, ha asegurado: "El pueblo valenciano no confía ni en el señor Pérez Llorca ni en cualquier otro que dispongan desde un despacho de Madrid. No nos han dejado al pueblo valenciano elegir lo que queríamos".

"MISMOS PERROS CON DIFERENTES COLLARES"

Dolores Ruiz, que perdió a su familia en la dana, ha pedido en declaraciones a los medios la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana en lugar de un presidente de la Generalitat pactado entre PP y Vox. A su juicio, son "los mismos perros con diferentes collares".

Ruiz ha criticado que Pérez Llorca haya entrado a Les Corts por la puerta de atrás. "Otro que nos da la cara, para que vea si tiene ganas de ver a las víctimas, para nada, son todos iguales", ha lamentado.

Además, ha reclamado "justicia", ha subrayado que quiere que Carlos Mazón "se vaya pero sin estar aforado" y también ha pedido la dimisión del gobierno valenciano al completo. "Si hubieran puesto la alarma dos días antes, mi familia estaría conmigo, muchas víctimas más, 229, que no son pocos", ha agregado, antes de señalar que Carlos Mazón "es una perla", en alusión a la canción de Rosalía.

Representantes de la oposición como la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant; el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se han acercado a las víctimas y han hablado con ellas antes de entrar a Les Corts.