El VII Ciclo de cine valenciano actual proyecta en la Sala SGAE Centre Cultural cuatro largometrajes

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE y la asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) celebrarán, entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre, la séptima edición de su Ciclo de cine valenciano actual.

Las sesiones serán en la Sala SGAE Centre Cultural de València a las 18.00 horas y la entrada es gratuita previa inscripción. El programa incluye un total de cuatro largometrajes producidos en 2021 y firmados por autoras y autores de la Comunitat Valenciana. De este modo, se pretende apoyar y difundir algunas de las más recientes producciones del panorama audiovisual valenciano. Además, los creadores de las películas serán los encargados de presentarlas al público.

La muestra se abrirá el jueves 18 de noviembre con la proyección de 'Las consecuencias'. Se trata de un thriller emocional de la directora y guionista Claudia Pinto que está recibiendo una excelente acogida por parte del público y la crítica en los festivales especializados.

Así, en el 24 Festival de Málaga se alzó con las Biznagas de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto (por el trabajo de la actriz María Romanillos) y el Premio Especial del Jurado de la Crítica. Además, el 36º Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México), en el apartado de Largometrajes Iberoamericanos de Ficción, le otorgó el Premio Mayahuel a la Mejor Actriz (María Romanillos). El largometraje narra, en palabras de la realizadora, "la historia de una familia en erupción", y está protagonizado por Juana Acosta, Alfredo Castro, Carme Elias y la mencionada debutante María Romanillos.

El 25 de noviembre le tocará el turno a 'Here comes the sun', un documental de Óscar Bernàcer en el que, a partir de la irrupción de la pandemia de la covid-19, se reflexiona sobre el nacimiento y desarrollo del turismo de sol y playa en el litoral valenciano.

La película cuenta con las intervenciones de, entre otros especialistas, Raquel Huete (directora del Centro de Formación Continua e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante), Ana Moreno Garrido (doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en turismo español del primer tercio del siglo XX), Juan López de Uralde (activista y político ecologista español, actual diputado de Unidas Podemos) y Luis del Romero (geógrafo, investigador y activista, profesor de la Universidad de Valencia en Turismo y Ciencias Ambientales).

CIENCIA FICCIÓN

El ciclo de cine valenciano actual proseguirá el 2 de diciembre con la proyección de la película de ciencia ficción y terror 'Visitante'. Es el primer largometraje del director y guionista Alberto Evangelio, y se estrenó oficialmente en la 54 edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya-Sitges 2021.

La película, que ha pasado también por certámenes como la Mostra de València-Cinema del Mediterrani o el Fancine-Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, está protagonizada por Iria del Río, Miquel Fernández, Jan Cornet y Sandra Cervera.

Por último, 'Carceller. El hombre que murió dos veces', del cineasta Ricardo Macián, cerrará el ciclo de cine valenciano el jueves 9 de diciembre. Se estrenó el pasado mes de octubre en la sección DOC España de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid-Seminci y recupera la figura de Vicente Miguel Carceller, editor comprometido con la República que llegó a vender medio millón de ejemplares semanales de su semanario satírico 'La Traca'.

En la película intervienen investigadores y familiares, y de la mano del dramaturgo Manuel Molins se muestras las distintas facetas del editor (hedonista, transgresor, combativo), a través de actores como Paco Alegre, Lola Moltó o Bruno Tamarit, entre otros.