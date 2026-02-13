Vinaròs (Castellón) suspende el desfile de Carnaval del sábado a causa del temporal de viento

Carnaval de Vinaròs. - À PUNT

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) ha cancelado el desfile de Carnaval de este sábado a causa de la alerta roja por fuertes rachas de viento decretada en la provincia.

El consistorio de la localidad del Baix Maestrat ha explicado a través de sus redes sociales que, debido al aviso por viento que ppuede alcanzar rachas de 140 km/h, todos los actos programados a partir de las 00.00 horas en la vía pública quedan cancelados. Por ello, no se llevará a cabo el desfile de Carnaval y se cerrarán las casetas a partir de dicha hora.

Asimismo, las fuentes municipales han asegurado que la situación "se reevaluará 24 horas después" para decidir si se desarrollan las actividades del domingo.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo (Valencia) han manifestado que la Comisión de Carnaval 2026, con las recomendaciones de los organismos de emergencias, ha aplazado la celebración del esta festividad al último fin de semana de febrero. En concreto, las nuevas fechas son 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

El consistorio ha trasladado que quedan suspendidas todas las actividades al aire libre programadas hasta que finalice la situación de alerta con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.