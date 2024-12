Vithas Castellón imparte un Aula Salud de primeros auxilios a alumnos de la Fundación Síndrome de Down

CASTELLÓ 20 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Hospital Vithas Castellón ha impartido un Aula Salud sobre primeros auxilios a 22 personas usuarias de los cursos del programa de Formación y Empleo de la Fundación Síndrome de Down. En esta ocasión, las profesionales de Vithas Castellón se acercaron a las instalaciones de la fundación donde durante toda la mañana impartieron una charla sobre la reanimación cardiopulmonar y cómo actuar en caso de emergencia.

Ana Palomares, enfermera y supervisora de la Unidad Materno Infantil del Hospital Vithas Castellón, ha explicado que "es una actividad importante porque la actuación rápida de una persona en un caso de emergencia puede garantizar que la víctima salga adelante, y en esta ocasión, los alumnos han sido muy participativos".

Asimismo, Javier Julve, responsable del área de Comunicación, ha comentado que "este tipo de actividades son sumamente beneficiosas para las personas usuarias de la entidad, ya que les brindan la oportunidad de aprender, de manera práctica, técnicas para afrontar situaciones críticas que podrían encontrar en su día a día, fortaleciendo así su autonomía personal".

Este taller se enmarca en las actividades realizadas durante este año, gracias a la colaboración entre Vithas y Síndrome de Down Castellón, consolidando así la red de empresas comprometidas con la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Gracias a estas iniciativas, se benefician tanto las personas usuarias de Síndrome de Down Castellón como el personal de Vithas, ya que favorece la creación de una red de apoyo en favor de la inclusión.

DECORACIÓN NAVIDEÑA INCLUSIVA

Este año, las personas usuarias del Centro Ocupacional de la Fundación Síndrome de Down han decorado las consultas externas del hospital con adorno navideños hechos manualmente en los talleres de artesanía que se llevan a cabo en el Centro Ocupacional.

Eva Miravet, directora del Centro, ha destacado que "los talleres de artesanía son esenciales", ya que no solo fomentan la creatividad de las personas usuarias, sino que también contribuyen al trabajo terapéutico que se realiza, ayudándoles a mejorar su autonomía, autoestima y autoconcepto.

Los adornos navideños han sido colocados por sus artistas, junto con personal del hospital. Amparo Marzal, directora gerente de Vithas Castellón, ha apuntado que "además de que las consultas externas han quedado preciosas", es "una satisfacción saber que estos adornos los han creado ellos con tanta ilusión", y ha añadido han de colaborar con este tipo de actividades, "que para todos es un ejemplo de superación y motivación, porque creemos en una sociedad inclusiva y seguiremos colaborado conjuntamente durante el próximo año".