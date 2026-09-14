Vox afirma no tener prisa en nombrar a sus candidatos para las elecciones de 2027: "Es lo menos importante"

Archivo - La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, recibe al síndic de VOX en Les Corts Valencianes, José María Llanos, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su partido no tiene prisa en nombrar a los candidatos de cara a las elecciones del próximo año, puesto que a su juicio esto es "lo menos importante", y ha insistido en que en este momento les importa más "que la gente conozca bien el proyecto" de la formación y "todo aquello que ha venido a defender".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha subrayado que el propósito de su partido es proporcionar "un verdadero servicio público, para que el esfuerzo fiscal de los valencianos y de todos los españoles revierta en el mejor servicio para todos los ciudadanos, para todas las familias". También, ha señalado, impulsar "rebajas de impuestos y la libertad en la educación".

"Toda una serie de medidas que van en nuestro proyecto y todos y cada uno de los que sean candidatos de Vox en cualquier elección a cualquier institución van a defender ese proyecto", ha garantizado. "Por tanto, lo que nos importa es que la gente conozca el proyecto de Vox, conozca que Vox está aquí para ellos y quien sea candidato es lo menos importante", ha resumido.

Sobre el Debate de Política General --que en estos momentos sigue sin fecha a la espera de que lo fije la junta de síndics este martes--, José Mª Llanos se ha mostrado partidario de que se celebre "lo antes posible", aunque ello supondría que fuera ya "a finales de mes" de septiembre. "Evidentemente, tiene que ser cuanto antes y esperamos que, como mucho, a finales de mes se pueda" celebrar, ha concretado.

En todo caso, ha apuntado que en Les Corts "no solo están los plenos, sino que también están las comisiones", y ha avanzado que ya se han convocado algunas para la próxima semana, entre ellas la de Justicia, en la que comparecerá el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para dar cuenta de los incendios forestales posteriores a los abordados en la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto.

"ESTAMOS EN PLAZO"

También se ha programado para el jueves 24 de septiembre sesión de la comisión del Espacio Audiovisual, con la comparecencia del director general de À Punt, Francisco Aura, según ha podido saber Europa Press. Con ello, el Debate de Política General apunta a que se celebraría la última semana de septiembre. En todo caso, será este martes cuando la junta de síndics apruebe el calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones.

Finalmente, cuestionado sobre si cree que se están estirando los tiempos para que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acuda al Debate de Política General ya como candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas, el síndic de Vox ha afirmado desconocer "cuáles son los tiempos del Partido Popular". "Lo que sí sé es que estamos en plazo, es decir, dentro de lo que suele ser habitual en todos los ejercicios anuales políticos", ha esgrimido.