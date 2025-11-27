Vox "celebra" que Llorca asuma sus exigencias y pide más rebajas fiscales y mantener el recorte a la AVL

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha agradecido a Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, que se haya "comprometido" con las exigencias de su partido contra la "inmigración ilegal" y el Pacto Verde Europeo, al tiempo que le ha pedido asumir otras medidas como "mantener el recorte del 50%" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o una "verdadera revolución fiscal".

"Vox tiene exigencias, sí, y se las hemos ido exponiendo en estas semanas de negociación. Celebro que las haya comprometido en este debate de investidura. Espero que en su nueva réplica se sumen los compromisos que le acabo de proponer. En ninguno de ellos hay un sillón ni un privilegio para Vox", ha agregado.

En su réplica en el debate de investidura, Llanos ha explicado que su partido decidió no firmar ningún acuerdo con el PP antes de escuchar al candidato, algo que ha ligado con que "el PP de Feijóo ya ha demostrado en muchas ocasiones que convierte los pactos en papel mojado".

"Por ello hemos preferido escucharle, que el candidato expusiera sus compromisos con luz y taquígrafos y que diera su palabra no solo a Vox, sino a todos los valencianos, a los que deberá responder de sus actos si finalmente logra la mayoría", ha esgrimido.

Llanos ha destacado que, desde 2023, Vox ha logrado que el Consell haya aprobado "muchas medidas que han acabado con la contaminación ideológica, el pancatalanismo y la imposición del Botànic". Ha agradecido a Llorca que, en su discurso de este jueves, "haya reconocido la labor decisiva de Vox en este tiempo".

En materia medioambiental, ha destacado que en los presupuestos de 2025 "se suspendieron todas las tasas del Pacto Verde y se eliminó el impuesto autonómico a las nucleares. "Sin imposiciones climáticas, sin apagones bananeros de Sánchez", ha dicho.

Por eso ha agradecido que Llorca haya asumido este jueves "muchas" de las medidas que pide Vox "en favor del sector primario, además de cumplir lo ya comprometido por su antecesor".

INMIGRACIÓN

Respecto a la inmigración, Llanos ha recordado que "Mazón reconoció que Vox tenía razón" y ha saludado que el discurso de Llorca vaya en la misma línea, en contra de "un reparto de menores ilegales con el que el Gobierno quiere castigar a regiones como la Comunidad Valenciana y no a las gobernadas por los traidores a España".

"Usted ve también la amenaza que supone la inmigración descontrolada, ya advertimos del desafío que suponía y celebramos que se haya vuelto reconocer", ha trasladado. Ha pedido ejecutar los dos millones consignados para el retorno de migrantes e impulsar programas diplomáticos con los países de origen, con el objetivo de "una reagrupación activa y efectiva".

"Queremos vivir en un entorno seguro y no ver amenazada nuestra vivienda, nuestra integración o nuestra cultura", ha reiterado, y ha exigido que no haya "privilegios" para menores migrantes y que reciban "clases de español y una educación acorde con nuestros valores".

Y ha enfatizado: "Queremos que la Comunidad Valenciana sea noticia por su espíritu emprendedor y por su capacidad de levantarse de la tragedia, no por violaciones, machetazos, saqueos y okupación de viviendas". Además, ha agradecido a Llorca que quiera que se publique la nacionalidad de los delincuentes.

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Entre las medidas que ha planteado en su intervención, Llanos ha apelado a la "libertad de lengua para elegir el idioma en que queremos expresarnos" y ha reclamado a Pérez Llorca "mantener el recorte del 50% a la AVL y seguir avanzando en recortar un chiringuito que pagamos, no sólo con el dinero de los bancos, sino también con nuestra libertad". Así, ha definida la institución como "antivalenciana y antiespañola".

En segundo lugar, ha pedido al candidato "aplicar rápido y hasta las últimas consecuencias" la conocida como ley de libertad educativa. "Comprométase también a ello y tendrá el apoyo de Vox en su investidura", ha señalado.

AYUDAS FRENTE A "POLÍTICAS IDEOLÓGICAS" DE LA UE

Por otro lado, ha exigido también "seguir profundizando en la lucha contra el Pacto Verde y las imposiciones de Bruselas". En este punto, ha mostrado su respaldo a mantener abierta la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y ha celebrado que Llorca "vuelva a condenar el Pacto Verde como política sectaria" .

Llanos ha reclamado a Pérez Llorca "más ayudas a compensar los costes de las políticas ideológicas europeas y que se ejecute el fondo de maniobra para compensar los efectos de esas políticas recogido en los últimos presupuestos pactados y se utilice para cuestionar las políticas que se han aprobado, por ejemplo como el pago de las multas que se puedan imponer por limpiar los cauces de nuestros ríos".

"UN PASO MÁS" CONTRA EL INFIERNO FISCAL

El portavoz de Vox ha señalado que las medidas anunciadas por Pérez Llorca "son sin duda un avance en el infierno fiscal que nos dejó el Botànic y que todavía está agravando Sánchez", pero ha señalado que su formación quiere "dar un paso más".

En ese sentido, ha pedido "una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para todas las rentas, la equiparación del impuesto de patrimonio de las grandes fortunas con carácter retroactivo desde este mismo año 2025, una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y más incentivos a la familia y al emprendimiento".

No obstante, ha señalado que en lo que Vox no acompañará al candidato del PP es en su reivindicación de la reforma del modelo de financiación autonómica porque su partido cree que "lo que se necesita imperiosamente es sustitución por un sistema nacional unitario, equitativo".

RECONSTRUCCIÓN

Asimismo, Llanos ha asegurado que, desde la dana, "Vox es el único partido de la oposición que ha antepuesto siempre el interés de las víctimas y la necesidad de la reconstrucción a cualquier maniobra o interés político".

Así, ha indicado que "el nuevo presidente de la Generalitat deberá poner por delante la reconstrucción y la reparación". "Y ahí, señor Pérez Llorca, nos encontrará siempre si finalmente logra la investidura para ayudarle, pero también para fiscalizarle", y para instarle a exigir al Gobierno "no solo que pida perdón, sino que asuma toda su responsabilidad criminal en el caso de Pedro Sánchez".

Llanos ha emplazado a Llorca a "pedir las ayudas para la reconstrucción" e "instar al Gobierno de Sánchez desde las Cortes a dotar y a acometer las obras y trabajos que están pendientes" para prevenir una catástrofe como la dana. "Si Sánchez sigue sin responder, hay que denunciar ante los tribunales al gobierno de Sánchez por negligencia y por negarnos el socorro a los valencianos", ha aseverado.

El síndic ha añadido que es necesario un Fondo de Prevención de Desastres Naturales y un Programa de Apoyo Integral a las Víctimas, así como "un compromiso de establecer contacto directo con todas las víctimas de la riada y conocer de primera mano sus necesidades".