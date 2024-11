Vox censura la "nefasta" e "incompetente" gestión de Mazón con la DANA y acusa a Sánchez de "negligencia criminal"

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado la "nefasta" gestión de la emergencia de la DANA por parte del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ejecutivo de "omisión del deber de socorro" y de "negligencia criminal" por no haber atendido "desde el minuto uno a los afectados". Además, ha prometido que van a exigir "todas las explicaciones hasta llegar al fondo de la verdad" y ha reclamado "depurar responsabilidades".

Durante su intervención en el pleno de Les Corts, donde Mazón ha comparecido para dar cuenta de la gestión de la DANA, Llanos ha mostrado su enfado ante la "falta de organización" de la Generalitat y ha advertido al 'president' de que él asumió "el mando" de la emergencia al acudir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Además, ha considerado "evidente" el "clamor de la calle" de que la DANA "no se ha gestionado bien" desde la Administración autonómica.

Por ello, ha preguntado al PP "dónde está la gestión" que tanto han vendido y ha mostrado su "rabia e indignación" ante "tanta incompetencia". "Esa es la verdad", ha recalcado. "¿Dónde está esa gestión que supuestamente el PP hace tan bien?", ha cuestionado.

Además, ha acusado al Consell de "faltar el respeto a los valencianos" y, concretamente, ha censurado que a la consellera portavoz, Ruth Merino, "ni está ni se le esperaba". "Tenía que haber dado parte todos los días a quienes buscaban a sus seres queridos y tener datos oficiales actualizados", ha señalado.

También ha reprochado a la titular de Industria, Nuria Montes, su "falta de empatía" con los familiares de las víctimas con unas declaraciones que ha calificado de "negligentes", y a la de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que desconociera "los protocolos con los que cuenta" su departamento.

"NO SE HA HECHO BIEN"

Es más, ha recalcado era responsabilidad del Gobierno valenciano "dar explicaciones desde el primer segundo" y, aunque ha reconocido que quizá "todavía no es momento de analizar decisiones adoptadas", ha emplazado a poner "todas las manos y medios" para ayudar a los afectados. "Pero hoy sí que es momento de afirmar que no se ha hecho bien", ha incidido, una "sensación" que tienen "los valencianos y que tenemos todos".

"Se reaccionó tarde y se enviaron los avisos cuando teníamos muchos fallecidos", ha lamentado José Mª Llanos, que ha considerado "de novatos" estos errores y ha censurado la gestión de esta catástrofe. También ha criticado la "inexistente" prevención y ha atribuido toda esta situación al "fallido" Estado autonómico, que ha "colapsado" y que, a su juicio, es "inútil".

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Sin embargo, el síndic de Vox también ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno de España y, concretamente, de su presidente, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandonar" e "insultar a todos los valencianos, diciéndoles a la cara que, si quieren ayuda, que la pidamos".

Es más, ha acusado al presidente del Gobierno de "traicionar a los valencianos" al "negarse" a declarar el nivel 3 de emergencia. "Estaba ahí al lado el Ejército y no se les movilizó", ha censurado. Frente a ello, ha prometido que Vox no va a "abandonar al pueblo valenciano".

Asimismo, ha extendido la responsabilidad de esta catástrofe a los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; y de Igualdad, Ana Redondo.

También ha denunciado la actuación de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por "abandonar a los vecinos a merced del pillaje y los saqueos"; al 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig por "paralizar labores de limpieza y adecuación" de barrancos y ríos durante sus años de gobierno, y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por "decretar tantas alertas rojas que ya nadie les creía" y por "desactivar hasta en tres ocasiones la alerta hidrológica", respectivamente.

En definitiva, ha acusado al Gobierno de España de "omisión del deber de socorro" y de "negligencia criminal" por "no haber socorrido desde el minuto uno a los afectados" y por "no llevar adelante las infraestructuras hídricas imprescindibles" para que esta catástrofe "no se produjera" y por "rechazar la ayuda del exterior", una muestra de "soberbia y mala fe".

REPROCHA A MAZÓN QUE LLAMARA A SÁNCHEZ "QUERIDO PRESIDENTE"

Además, ha afeado a Mazón que agradeciera la ayuda del ministro Grande-Marlaska y que se refiriera a Sánchez como "querido presidente". "¿A quién sirven?", le ha preguntado al jefe del Consell, para posteriormente lamentar que tanto PP como PSOE han "arruinado a decenas de miles de valencianos". "Lo de Sánchez y el PSOE no tiene arreglo, ni siquiera la prisión para todos ellos", ha sostenido.

Finalmente, ha advertido al Gobierno de España de que de todas estas actuaciones "tendrán que responder por negligencia y conducta criminal", ha censurado que Pedro Sánchez haya "dejado en el fango, la soledad y la más absoluta oscuridad", y ha instado a Carlos Mazón a "gestionar de una vez esta catástrofe", algo que en "todos estos días no hemos visto". "No lo hemos visto cuando hacía falta y seguimos sin verlo", ha lamentado.

"Llega usted tarde, pero llegue. Y no cuente con la ayuda que merece nuestra gente que no va a recibir de un gobierno criminal. No ceda al chantaje de quienes manejan las tragedias sin escrúpulos para sus cálculos políticos", ha reclamado al jefe del Consell.

Finalmente, ha recordado a Mazón que toda Valencia y España "está de luto" tras una "tragedia sin precedentes" que se ha cobrado más de dos centenares de vidas humanas y "cuantiosos" daños materiales. A todos los afectados y sus familiares, ha transmitido "todo nuestro cariño, dolor y nuestras oraciones".