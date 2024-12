Vox dice que "acatará" la resolución sobre la bandera LGTBI pero ve "curioso" que el Supremo "se desdiga" de sí mismo

Sostiene que la enseña "multicolor" hace un "uso partidista" al defender la ideología de género: "Genera un conflicto social"

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado que "acepta" y ha garantizado que "acatará" que el Tribunal Supremo (TS) haya avalado que se coloque la bandera LGTBI con motivo de la celebración del día del Orgullo los 28 de junio en edificios públicos, aunque ha considerado "muy curioso" que el alto tribunal "se desdiga" de sí mismo "nada más cambiar sus miembros".

De esta manera lo ha manifestado el portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José Mª Llanos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, en la que ha esgrimido que, en cualquier caso, el hecho de que el TS no le haya "dado la razón" no le hace "cambiar de opinión".

Llanos ha manifestado "entender" el voto particular del magistrado José Luis Requero --que discrepa de la mayoría del tribunal al considerar que colocar la bandera arcoíris en un edificio público infringe la obligación de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas-- porque comparte el "uso partidista" que se hace de la "bandera multicolor".

"Si en sí misma fomenta la igualdad, como dice el Tribunal Supremo, no tienen ningún sentido que se utilice para defender unas ideologías concretas como la de género, que sí está en conflicto en la sociedad", ha sostenido el síndic de Vox, que ha insistido en que esta última "no fomenta la igualdad" mientras "sí genera un conflicto" social, "como dice el voto particular".

De cualquier modo, ha asegurado que esta sentencia, "como cualquier otra", va a ser acatada por Vox, aunque, en este punto, ha considerado "muy curioso" que "nada más cambiar los miembros del Tribunal Supremo se desdiga" de sí mismo.

"No se trata de que la Sala --de lo Contencioso-Administrativo del TS-- me contradice a mí, es que contradice a la Sala, que dijo que sí que era partidista", ha expuesto, para preguntarse "con cuál" de los dos pronunciamientos "nos quedamos". "Es obvio que con el actual, porque así está establecido en democracia", ha agregado.

Preguntado por si considera que el Tribunal Supremo es una institución política, José Mª Llanos ha criticado que sus integrantes "estén elegidos a imagen y semejanza por el Gobierno de (Pedro) Sánchez", tras haber "pactado con el PP".

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, el síndic de Vox ha anunciado que su formación no participará en "ningún acto" de celebración del Día de la Constitución el próximo 6 de diciembre que tengan que compartir con el PSOE, por ser este un partido que "se ríe en la cara de todos los españoles" y que ha "traicionado y abandonado a los valencianos" con la dana.

"No vamos a seguirles el juego a quienes han quebrado la Constitución y el espíritu que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad democrática, y que tan degradada está por un Gobierno traidor, criminal y que pacta con amigos de los terroristas, con quienes quieren destrozar la unidad de la nación como son los separatistas. Un Gobierno lleno de corrupción hasta las trancas", ha censurado.

Así, ha justificado que "allí donde gobierne" el PSOE y donde este partido celebre el Día de la Constitución "no podrá contar con ninguno" de los representantes de Vox a nivel municipal, autonómico y nacional.