Vox dice que “no hay ninguna negociación” sobre presupuestos tras asegurar Llorca que abrirá diálogo

Diputados de Vox en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado este jueves que “no hay ninguna negociación” con el PP o con la Generalitat respecto a unos nuevos presupuestos autonómicos para 2026, aunque ha remarcado que “siempre” estarán dispuestos a dialogar “con aquellos que se avengan a mejorar la vida de los valencianos”.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después de que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, explicara que todavía no ha “afrontado en detalle” la negociación de los presupuestos con Vox, que le gustaría disponer de unas nuevas cuentas y que abrirá “diálogo” para ver si son “capaces de conseguirlo” porque “siempre es mejor tenerlos”.

Llanos ha afirmado que “no hay nada al respecto sobre presupuestos todavía” porque en Vox, según él, siguen centrados en la reconstrucción tras la dana y en estar “vigilantes para el cumplimiento del pacto de investidura” de Llorca (PP), que gobierna en solitario gracias al apoyo de los de Abascal. “No hay ninguna negociación respecto a presupuestos”, ha insistido.

Preguntado por unas recientes declaraciones del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, sobre que están en una fase de "negociaciones tranquilas” sobre presupuestos, el síndic de Vox ha reiterado que no hay “ninguna negociación, sin ningún calificativo”.

Y cuestionado por el diálogo que quiere abrir Llorca, ha replicado: “Siempre estamos dispuestos a dialogar con el ‘president’ y con aquellos que se avengan a mejorar la vida de los valencianos”.

Desde el PP, su síndic, Nando Pastor, ha señalado que, como dijo el jefe del Consell, los presupuestos de 2025 “están en vigor” y a él le gustaría que hubiera unas nuevas cuentas. Dicho esto, ha indicado que es una cuestión que, en este momento, no han iniciado “ni muchísimo menos como grupo parlamentario”.

EL BURKA Y LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

Al margen de los presupuestos, Vox presentará en el próximo pleno de Les Corts, que se celebrará el 25 y 26 de marzo, una proposición no de ley (PNL) para "evitar el trato denigrante a las mujeres" con "costumbres que nos quieren imponer" desde otras culturas, en alusión al uso del burka o el niqab que "suponen un trato denigrante a la mujer".

Cuestionado por esta propuesta, el síndic del PP se ha limitado a decir que su grupo está “analizando bien la documentación” y la iniciativa para “tener un posicionamiento claro al respecto”.

Por el próximo pleno también pasará el proyecto de ley para la mejora de la renta valenciana de inclusión (RVI), después de que PP y Vox pactaran esta semana enmiendas de aproximación como elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda o considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de okupación de una vivienda sin título habilitante.

Entre sus enmiendas, PP y Vox incorporan el término “violencia sobre la mujer”, el de “violencia intrafamiliar” y suprimen el carácter indefinido de la RVI para sustituirlo por el de “periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción”. Vox también pedía impedir que la RVI se destine a personas que hacen “prácticas denigrantes contra la mujer, como la imposición del burka”.

Al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a la Generalitat de incluir “criterios racistas” en la RVI “por la presión de Vox”, algo que ha achacado a que “Llorca debe su puesto a Alberto Núñez Feijóo [líder del PP], pero sobre todo a Santiago Abascal [presidente de Vox]”. Y ha advertido que las iniciativas que presenta Vox en Les Corts son “escalofriantes y cada día dan más miedo”.

OTRAS PROPUESTAS DEL PLENO

Por otro lado, el pleno de finales de marzo convalidará dos decretos del Consell para ampliar las deducciones fiscales en materia sanitaria y deportiva y de gastos musicales.

El PP presentará una PNL para exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la Dirección General de Tráfico (DGT) desatasque la lista de espera de "45.000 jóvenes valencianos" para examinarse del carné de conducir.

El PSPV defenderá una PNL para exigir la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda de protección pública, tras la polémica por las adjudicaciones de VPP a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

Compromís llevará al pleno su propuesta de ley para crear un servicio valenciano de meteorología, además de una PNL para instar al Consell a tomar medidas en el transporte y dar ayudas a trabajadores ante los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Y Vox preguntará a los consellers Carmen Ortí (Educación) por "influencias extrañas en las aulas" por parte de otras culturas, a Marciano Gómez (Sanidad) por la atención sanitaria a inmigrantes en situación "irregular, dejando atrás a los nacionales", y a Miguel Barrachina (Agricultura) por "qué está haciendo" para evitar la aplicación del acuerdo de Mercosur que supone "ruina" para los agricultores valencianos y fue "pactado y aprobado" por el PP en Bruselas.