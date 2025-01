Vox espera "como agua de mayo" los presupuestos y no adelanta si los apoyará o no

El PP sostiene que el Consell "no se debe retrasar mucho más" en aprobar el proyecto presupuestario para 2025

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su grupo espera "como agua de mayo" a que el Consell presente el proyecto de presupuestos para 2025, aunque no ha querido anticipar si llegarán a un "acuerdo" con el PP para "apoyar o no" esas cuentas.

Así ha valorado el hecho de que el Consell todavía no haya presentado los presupuestos a cuatro días de que finalice enero, tras iniciar el año con las cuentas prorrogadas de 2024. El PP necesitaría el apoyo de Vox o de otro grupo de la oposición para sacar los presupuestos adelante durante la tramitación parlamentaria, ya que gobierna en minoría.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, Llanos ha remarcado que enero se habilitó como mes hábil en Les Corts para iniciativas relacionadas con la catastrófica dana de finales de octubre, "no para los presupuestos".

Ahora bien, ha asegurado que están esperando a que el Consell presente las cuentas para poner en marcha la tramitación, un proceso que ha indicado que se alargará si se presentan enmiendas a la totalidad.

"Si al final hubiera presupuestos hace falta que lo sepamos y que los valencianos lo sepan cuanto antes", ha subrayado.

Pero el síndic de Vox no ha querido concretar si habrá enmiendas a la totalidad por parte de los grupos de la oposición ni si apoyarán o no las cuentas. "Todavía no sabemos si vamos a llegar a un acuerdo para apoyar o no esos presupuestos", se ha limitado a afirmar.

"QUEDAN CUATRO DÍAS"

Por su parte, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha remarcado que "quedan cuatro días" para que acabe el mes, ya que "la idea" era que los presupuestos se empezaran a tramitar en enero.

"Entiendo que no se debe retrasar mucho más. No se entendería, en un ejercicio legislativo tan complicado e importante para los valencianos, no tener presupuestos presentados y sobre todo aprobados", ha argumentado la diputada 'popular'.