Vox espera negociar con el PP "algunas cuestiones por separado" antes de tener el borrador de los presupuestos de 2025

Ambas formaciones reconocen contactos "informales" y los 'populares' insisten: "No se puede negociar hasta que no haya una propuesta"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox espera negociar con el PP, su exsocio de gobierno en el Consell, "algunas cuestiones por separado" antes de tener el borrador de los presupuestos de la Generalitat para 2025, aunque ha desligado esta cuestión de su voto final para la aprobación de las cuentas autonómicas.

"Si no nos presentan nada no dije que no las aprobaríamos, pero lo que sí tiene como consecuencia es que, a lo mejor, presentamos más enmiendas si no se negocia a priori", ha deslizado el síndic de Vox, José Mª Llanos, en rueda de prensa este martes tras la Junta de síndics.

En este sentido, ha reiterado que espera que el PP tenga "la cortesía" de facilitarles el borrador de los presupuestos, aunque, al margen de ello, ha reconocido que "estaría bien" que antes pudieran negociar "algunas cuestiones por separado" que su exsocio de gobierno quiera negociar con Vox o con "los demás grupos".

Preguntado por si durante los últimos días ha mantenido encuentros informales con el PP para abordar estas cuestiones, Llanos ha aseverado que en Les Corts "todos los días hablamos de cosas que afectan a los valencianos" y los presupuestos "por supuesto que les afectan y mucho".

EL PP REITERA QUE BUSCARÁ ACUERDOS CON TODOS

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha incidido en que su labor es "comenzar a debatir cuando llegue el borrador" de las cuentas autonómicas al parlamento y ha reiterado que su formación tratará de alcanzar acuerdos con "todas las fuerzas" y sin hacer "demagogia", como a su juicio hacen los socialistas.

"No se puede negociar cuando aún no han llegado los presupuestos aquí a Les Corts", ha esgrimido. Eso sí, ha reconocido que de manera informal "a veces" han comentado cuestiones sobre los presupuestos, pero ha reflexionado sobre lo "difícil" que resulta tratar estos temas cuando "no tenemos una propuesta". "Cuando la tengamos, veremos ese debate", ha apuntado.