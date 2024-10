Vox pide la homologación de títulos de Lo Rat Penat y anular actos administrativos de la AVL "fundamentados en el IEC"

La entidad reclama al PP que sea "más valiente" y actúe "de manera firme" frente al "pancatalanismo instalado en las instituciones"

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado tres proposiciones no de ley (PNL) en Les Corts Valencianes en las que pide el reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de los títulos de valenciano dispensados por la entidad Lo Rat Penat, conceder la Alta Distinción de la Generalitat a título póstumo al autor Anfós Ramon y declarar nulos de pleno derecho los actos administrativos realizados por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y fundamentados en "criterios normativos emanados" del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Estas iniciativas las ha presentado este viernes el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, junto al presidente de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro, en rueda de prensa en la sede de esta entidad. De un lado, la formación plantea que el parlamento valenciano inste al Consell a poner en marcha "con toda celeridad" los mecanismos necesarios para el reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación, de los títulos de valenciano de Lo Rat Penat.

También pide el reconocimiento a la capacitación oficial a los profesores que imparten lengua valenciana "siguiendo la normativa establecida por la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), basada en las Normas del Puig", así como rehabilitar en su capacitación oficial "tanto a quienes la perdieron en su condición de profesores, como a quienes obtuvieron los títulos otorgados por Lo Rat Penat, con todas las consecuencias que de ello se deriven a todos los niveles".

Por otro lado, plantea que la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo inicie el procedimiento administrativo correspondiente para revisar y, en su caso, declarar nulos de pleno derecho los actos administrativos realizados por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que se hayan "fundamentado en criterios normativos emanados del Institut d'Estudis Catalans (IEC)".

También exige adoptar "las medidas necesarias" para garantizar que la AVL no tome en consideración criterios de "organismos foráneos" como el IEC y que la normativa del valenciano sea elaborada "exclusivamente en base a criterios propios del ámbito valenciano, respetando las competencias lingüísticas de la comunidad autónoma".

Además, pide que el Consell conceda la Alta Distinción de la Generalitat a título póstumo a Anfós Ramon Garcia como reconocimiento a su obra literaria, y propone la realización de actividades culturales dirigidas a niños y jóvenes para la divulgación de este "insigne valenciano" durante el centenario de su nacimiento.

"NO PODEMOS ELIMINAR LA AVL", RECONOCE VOX

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha confiado en que estas iniciativas salgan adelante por "el bien de la historia y cultura" de los valencianos frente a los intentos de "confundirla y diluirla" en base a un "imperialismo catalán" con el beneplácito del anterior gobierno del Botànic en base a un "falso cientifismo partidista" y tomando como referencia a quienes consideran que los valencianos son "solo un apéndice del pancatalanismo".

"No pretendemos atacar a otras regiones, pero no vamos a permitir que se manipule nuestra historia ni que se apropien de nuestra idiosincrasia", ha avisado Llanos, que ha argumentado que desde Vox respetan la ley les "guste o no" y que por eso están en las instituciones, para luchar desde allí contra las que les parecen "equivocadas". "No podemos contravenir la legislación vigente y eliminar la AVL al estar blindada en el Estatut", ha reconocido.

Además, ha reivindicado que la cultura valenciana "no tiene nombre ni apellidos" y ha encumbrado a Anfós Ramon frente a autores como Vicent Andrés Estellés, a quien ha criticado por "defender los 'Països Catalans' y decir que la lengua valenciana era vulgar". "Se metió con las tradiciones valencianas", ha censurado. También ha cargado contra las instituciones que conmemoran el Año Estellés por recordar a un poeta que "no se lo merece" por sus "ataques a la cultura valenciana".

EL BOTÀNIC, UNA "TRISTE HISTORIA"

Por su parte, el presidente de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro, ha denunciado las políticas "pancatalanistas" y el "sectarismo" practicado "durante años" por el gobierno del Botànic, un ejecutivo que ha celebrado que ahora ya es "una triste parte de la historia de los valencianos" tras haber estado "alineado con los intereses de los separatistas catalanes". De hecho, se ha congratulado de que partidos como el PSPV y Compromís estén actualmente "divididos", "decadentes" y "moribundos" y no tengan "un rumbo fijo".

Frente a ello, ha valorado que ahora la Comunitat Valenciana vive "una situación diferente" y ha conseguido afrontar "un nuevo rumbo", para "tranquilidad" de Lo Rat Penat, que ve en las políticas del actual Consell --integrado hasta hace unos meses por el PP y Vox y ahora en solitario por los 'populares'-- una forma "más razonable" de gobernar.

TODAVÍA QUEDAN "PROMESAS POR CUMPLIR"

No obstante, y pese a que ha reconocido "avances", ha avisado de que quedan "promesas que se hicieron al valencianismo cultural que están aún por cumplir" y ha reconocido la falta de medidas "efectivas" para frenar la "maquinaria clienteral pancatalanista instalada en las instituciones y los organismos públicos".

Navarro ha apostado por poner a las instituciones valencianas a trabajar "en favor de la cultura propia, sin injerencias", y por potenciar las señas de identidad, y ha sostenido que la "mayoría de la sociedad continúa reclamando revertir las políticas pancatalanistas de los gobiernos anteriores".

Por ello, ha confiado en que los partidos "recojan la voluntad mayoritaria de los valencianos, que dijeron claramente que no quieren a una AVL con personal y recursos al servicio de los intereses lingüísticos del catalán, que es otro idioma" diferente al valenciano. En esta línea, ha valorado que Vox recoja algunas de las reivindicaciones de la entidad y ha agradecido a esta formación que desarrolle acciones "en defensa de la cultura y lengua valenciana".

PIDE AL PP QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS

En este punto, ha urgido al PP --que ahora gobierna en solitario la Generalitat tras la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos el pasado julio-- que sea "más valiente" y en esta "nueva etapa" aplique sus promesas electorales, que hasta ahora "no se han conseguido". Eso sí, ha agradecido a los 'populares' que no estén "haciendo lo mismo que el Botànic".

"Tenemos mucha más tranquilidad de que las políticas pancatalanistas ya no continúan en marcha", ha expresado el presidente de Lo Rat Penat, que ha manifestado que confía en que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cumpla con lo prometido y actúe "de manera firme" frente al "pancatalanismo". "Ha pasado más de un año y los recursos de los valencianos continúan regando al pancatalanismo, y no se puede tolerar ni consentir", ha zanjado.