Vox pone "la pelota en el tejado de Mazón" para apoyar presupuestos y le remite las condiciones de Abascal

El PP admite conversaciones, pero no negociaciones, y PSPV y Compromís preguntan por "cuál será el precio por el chantaje de Vox"

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que "la pelota está en el tejado de Carlos Mazón" -'president' de la Generalitat y líder del PPCV- para que su grupo apoye los presupuestos autonómicos para 2025. Además, ha avanzado que han remitido a Mazón el documento de condiciones que hace unas semanas pactó la dirección estatal de Vox para apoyar las cuentas en las comunidades donde gobierna el PP.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP Nieves Martínez ha admitido que hay conversaciones respecto a los presupuestos, pero ha pedido esperar a negociar a cuando el Consell apruebe el proyecto, mientras José Muñoz (PSPV) y Joan Baldoví (Compromís) se han preguntado cuál será "el precio que pagará Mazón por el chantaje de Vox".

Así se han pronunciado los cuatro grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics, a dos días de que el proyecto de presupuestos llegue a Les Corts. Serán las primeras cuentas de Mazón en solitario y en minoría parlamentaria, tras la salida de Vox del Consell el pasado julio.

Después de que el 'president' reconociera este lunes "reuniones previas" con Vox sobre presupuestos, el síndic de este grupo ha confirmado que están "en conversaciones desde hace ya un tiempo", aunque "todavía no hay negociación" hasta no disponer del proyecto.

En cualquier caso, ha insistido en que las "directrices" para apoyar o no las cuentas serán el documento que consensuaron hace unas semanas los portavoces autonómicos de Vox con la dirección estatal. Condiciones que siguen vigentes "a día de hoy al cien por cien", ha subrayado.

LAS "DIRECTRICES" DE VOX

Ese documento incluye revertir las medidas de Vox derogadas o congeladas tras su salida de los gobiernos, un rechazo "explícito" a las políticas de reparto de inmigrantes "ilegales", medidas contra la okupación y en favor de la familia, "rebajas fiscales para todos", más calidad de servicios públicos, recorte del gasto superfluo, defensa del campo "frente a las imposiciones verdes" y "defensa de la unidad e integridad de nuestra nación".

"La pelota está en el tejado del señor Mazón: tiene ese documento, estamos hablando todos los días pero falta que presenten el documento para empezar a negociar", ha manifestado Llanos, quien ha reconocido en cualquier negociación "todos tenemos que ceder".

Desde el PP, su portavoz adjunta ha asegurado que esperarán a que se presente el proyecto de presupuestos para negociar "con todos los grupos". "La pelota la tenemos el partido que ostenta el Consell y su responsabilidad es tener diálogo con todas las partes para que los presupuestos puedan ser una realidad", ha respondido a Vox.

Según ha prometido, las cuentas de 2025 "pondrán como principal protagonista al ciudadano" para que "los servicios públicos sean los mejores posibles" a pesar de la infrafinanciación autonómica. Al respecto ha lamentado que el Gobierno no haya destinado un fondo de nivelación para aumentar las inversiones.

Frente a las críticas del PSPV, la 'popular' ha señalado que se desconoce "el coste que tendrá que pagar Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, "ni qué supondrá para todos los españoles" los apoyos que necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

PSPV Y COMPROMÍS NO DUDAN DEL APOYO DE VOX

Entre el resto de grupos, el síndic socialista se ha preguntado si "el coste va a pagar Mazón para aprobar presupuestos y seguir aferrado al sillón" será "seguir añadiendo toques racistas a sus políticas, reducir la lucha contra el cambio climático o desproteger a las víctimas de violencia de género".

También ha augurado que el 'president' hará "grandes afirmaciones que se convierten en absolutas falacias" respecto a las cuentas, como que "la prioridad será blindar la sanidad pública" cuando "el año pasado fue el primero desde 2019 en el que el porcentaje porcentual del presupuesto en materia sanitaria se rebajó". "Vamos a estar muy vigilantes", ha avisado.

Joan Baldoví (Compromís) no ha dudado de que Vox votará a favor -"no sabemos si será el pacto de la servilleta o el del mantel, pero habrá acuerdo"-- y de que los presupuestos incluirán "un recorte de derechos" y serán "exactamente iguales o no cambiarán mucho" a los de este año.

"Sabemos que una cosa es cómo pinta Mazón los presupuestos y otra cómo los ejecuta", ha lanzado, ya que ha criticado que "en tres cuartas partes del año solo se ha invertido una cuarta parte de lo previsto".