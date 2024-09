Vox rechaza críticas por el premio en un concurso de Igualdad a Flores: "Por un perro que maté, mataperros me llamaron"

Llanos dice que el diputado cumplió la condena por violencia familiar contra su exmujer y que tiene "derecho" a concurrir al certamen

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha rechazado las críticas de PSPV y Compromís al hecho de que el diputado de Vox en el Congreso Carlos Flores Juberías haya resultado finalista de unos premios de relatos de igualdad en València a pesar de su condena por violencia familiar contra su exmujer en 2002.

Tras acusar a estos partidos de "hipócritas" por no creer en la democracia y en el sistema de "reinserción social", Llanos ha ilustrado que "por un perro que maté, mataperros me llamaron", si bien ha remarcado que no está "comparando nada"

Así ha valorado el hecho de que Flores Juberías, quien fuera cabeza de lista de Vox a la Generalitat, haya resultado finalista en el certamen de relatos Beatriu Civera sobre igualdad del Ayuntamiento de València, donde gobiernan PP y Vox, un concurso en el que los aspirantes concurrían de forma anónima.

"LEVEDAD"

Llanos ha defendido, respecto a la condena de Flores, que "la cumplió" y que "evidentemente, una cosa de hace muchos años que tuvo la levedad que tuvo y que se le ha dado la gravedad que se le ha dado nunca puede condicionar a una persona, ni a él ni a nadie".

Sobre las críticas de burla a las víctimas y de provocación al presentarse a este certamen, ha rebatido a PSPV y Compromís que cualquiera tiene derecho a presentarse a este tipo de concursos "fruto de su formación y de su conocimiento". "Merece todo nuestro respeto la obra y su autor", ha aseverado.

Además, el síndic de Vox ha reprochado a estos partidos su postura al respecto y su apoyo tanto a la Ley de Amnistía como al plan de regeneración democrática del Gobierno.