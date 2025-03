Vox rechaza "gobernar con tránsfugas" en València: "Es una clara estafa a los electores"

Gosálbez asegura que el pacto del gobierno que preside Catalá es "a dos" y espera "lealtad" de la alcaldesa si acomete una remodelación

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, ha asegurado que esta formación política, integrante del ejecutivo de la ciudad junto al PP, no gobernará "con tránsfugas". Gosálbez se ha referido así a los ediles Juanma Badenas y Cecilia Herrero, que recientemente abandonaron Vox y han pasado a ser concejales no adscritos, el primero fuera del gobierno y la segunda formando parte de él con competencias.

"Lo que sí tenemos claro también es que nosotros no vamos a gobernar con tránsfugas. No vamos a gobernar con tránsfugas", ha afirmado el portavoz de Vox en el consistorio de la capital valenciana en una entrevista en 7 TeleValencia recogida por Europa Press.

José Gosálbez ha manifestado que "el transfuguismo es una clara estafa a los electores". "A ti te elige un determinado número de electores dentro de una lista en la que tú ocupas un determinado número. Realmente y no nos engañemos, a quien se vota es a las siglas que pone arriba", ha subrayado el concejal, que ha considerado que esa es una cuestión que "tenemos todos bastante clara".

Asimismo, ha afirmado que "el pacto de gobierno que hay en el Ayuntamiento de València", entre el PP y Vox, "es un pacto a dos". "Es un pacto entre el Partido Popular y Vox. No es un pacto ni a tres y mucho menos un pacto a cuatro", ha remarcado ante la presencia de Herrero en este ejecutivo y sobre la posibilidad de que Badenas entre de nuevo a formar parte de él.

En este sentido, se ha mostrado "convencido completamente" de "que la alcaldesa, con esa remodelación del equipo de gobierno, de las competencias de gobierno", que posiblemente lleve a cabo en los próximos días, "lógicamente va a tener la lealtad que tenemos siempre las dos partes del gobierno en ese pacto que tenemos".

Gosálbez ha señalado que "la voluntad de Vox es seguir en el gobierno", teniendo en cuenta que "lo que dijeron los valencianos" en las últimas elecciones municipales "es no a --el anterior alcalde, de Compromís, Joan-- Ribó, no a --la anterior vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra-- Gómez, no al Partido Socialista" y "no a Compromís".

El concejal ha apuntado que los electores "dijeron sí al Partido Popular y sí a Vox para que gobernáramos juntos". "Y esa es la idea", ha apostillado el portavoz de esta última formación, que ha rechazado "gobernar con tránsfugas".