Vox ve "inoportuno y desacertado" suprimir el tope salarial y "evitará" en Les Corts un posible "incremento de sueldos"

El PP espera que se haga pública la retribución de Gan Pampols "cuanto antes mejor" ante las críticas de PSPV y Compromís

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha calificado de "inoportuna y desacertada" la supresión del tope salarial para los nuevos consellers y altos cargos incorporados al Gobierno valenciano para el proceso de reconstrucción tras la dana y hará todo lo que esté en su mano para "evitar" un posible "incremento de sueldos", por lo que se ha abierto a rechazar la convalidación del decreto ley aprobado por el Consell que incluye esta eliminación cuando se tramite en Les Corts Valencianes.

Mientras, el PP ha confiado en que se haga pública "cuanto antes mejor" la retribución del nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ante las críticas de PSPV y Compromís, que han reivindicado "el derecho a que se sepa" esta información.

De un lado, el portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en rueda de prensa posterior a la junta de síndics celebrada este martes, ha argumentado que su partido ha estado "siempre en contra de los gastos superfluos" y ha mostrado su disconformidad sobre las "subidas de sueldos" para los altos cargos del Consell.

"Quien viene a la política, igual que tiene que venir llorado de casa, tiene que saber a lo que viene, que es a hacer un servicio público", ha argumentado, por lo que ha considerado que este "incremento salarial" para altos cargos "no parece adecuado", y más todavía en una situación "tan dramática" como la que vive gran parte de la provincia de Valencia tras el paso de la dana del pasado 29 de octubre.

Por ello, y "a falta de un futuro debate en el momento que llegue" este decreto ley al parlamento valenciano, ha reconocido que le parece "inoportuno y desacertado" la supresión del tope salarial para consellers y altos cargos incluida en la resolución de medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público.

No obstante, ha matizado que el debate de este decreto ley en Les Corts "todavía no está decidido", ni siquiera "planteado en el calendario" parlamentario, pero ha considerado "evidente" que Vox hará todo lo que esté en su mano para "evitar" este posible "incremento de sueldos". "No tengan ninguna duda de que por parte de Vox se va a realizar", ha garantizado.

"No he estudiado todavía en profundidad el decreto, pero lo que hay es una desaparición de la limitación porcentual, y a eso le llamo incremento de sueldos o posible incremento de sueldos", ha agregado.

"SITUACIÓN EXCEPCIONAL"

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que, en caso de que Vox no apoye este decreto ley, "no se podrá aplicar", aunque, en cualquier caso, ha apostado por "respetar a Les Corts y la soberanía popular, que es donde reside", y ha manifestado "no entender" las posiciones de Compromís y "otras formaciones".

Al margen de ello, ha insistido en que la cuestión de los salarios se trata de una "situación excepcional" y ha considerado "lógico y normal" que las personas que se incorporan al Gobierno valenciano "cobren las retribuciones que tenían antes".

Además, ha defendido la "transparencia" y, en esta línea, ha apostado por que "cuanto antes mejor" se publique la retribución del nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols.

"TODO EL DERECHO A QUE SE SEPA"

Desde la oposición, Joan Baldoví (Compromís) ha lamentado que mientras "pasan los días" continúe "un misterio que no se desvela" y que es cuánto va a cobrar Gan Pampols. "¿Alguien lo sabe?", ha preguntado, para seguidamente reclamar que se proporcione esta información por "respeto a todas las personas que lo están pasando mal". "Lo primero que tenía que hacer es decir qué va a cobrar, no cuesta tanto y tenemos todo el derecho del mundo a que esto se sepa", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz adjunta Isaura Navarro ha censurado que el vicepresidente "mienta" cuando dice que tiene "unos derechos retribuidos consolidados" y ha sostenido que "nunca se había subido el sueldo de esta manera como ahora". "Lo que está diciendo --Gan Pampols-- es una mentira, seguramente por confusión suya, pero jurídicamente es falso", ha agregado.

Además, ha mostrado su asombro por el hecho de que un mes después de la dana "este señor" todavía "no haya visitado la zona afectada", un hecho que ha calificado de "absolutamente increíble".

Por ello, Baldoví ha adelantado que Compromís votará en contra de convalidar este decreto ley en Les Corts para rechazar esta "subida salarial hecha 'ad hoc' para que un señor que estaba jubilado cobre más de 100.000 euros", algo que ha tachado de "inmoral".

Por otro lado, sobre la propuesta lanzada este lunes por Gan Pampols a los grupos parlamentarios para que aporten personas para incorporarse a la reconstrucción, el síndic de Compromís ha asegurado que los planteamientos del vicepresidente "no pueden ser una ocurrencia de una rueda de prensa". "Si nos quiere hacer alguna propuesta, que nos reúna y nos la haga, pero a esta hora no tenemos ninguna encima de la mesa", ha expuesto.

Así, ha considerado "evidente" que lo que tendría que hacer el vicepresidente segundo del Consell es "decirnos cuál es la propuesta" y, en su caso, desde Compromís la estudiarán. "Pero una ocurrencia de una rueda de prensa no es la mejor manera de encarar la recuperación", ha remarcado.

"MÁS PREOCUPADO EN EXPLICAR LO QUE VA A COBRAR"

Finalmente, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, estuviese este lunes en una "extraña" rueda de prensa "más preocupado en explicar o no explicar cuánto va a cobrar" y ha mostrado su preocupación por el hecho de que el nuevo responsable dio la sensación de que "no tiene un plan".

"Me preocupa cuando dijo que si no sabe lo que tiene que hacer no sabe lo que va a costar", ha especificado, al tiempo que ha asegurado que toda esta situación es "una muestra más de un Consell a la deriva y un 'president' inhabilitado y a la fuga que no quiere dar explicaciones y que se escuda en terceros".

Asimismo, Muñoz ha acusado al Consell de "engañar" a los sindicatos en la negociación del decreto ley de medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal empleado público al "modificarlo el mismo día" de su aprobación para incluir "de manera clandestina" la eliminación del límite salarial.

Frente a esta "gran polémica" de los sueldos, ha defendido que los socialistas van a intentar poner "luz y taquígrafos", para lo que han presentado una solicitud de documentación para que Gan Pampols "explicite cuál va a ser su sueldo bruto con los complementos y demás conceptos".