Weird Market expande su área profesional con una jornada sobre inversión de animación y videojuegos

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Weird Market reforzará en su programación 2024 su faceta profesional con la creación de la jornada 'Weird Invest', una sesión centrada en la inversión y financiación para proyectos de animación y videojuegos.

Esta iniciativa que se realiza gracias al apoyo de ICEX, Animation from Spain y Games from Spain, tendrá lugar el jueves 3 de octubre y viene a ampliar la sólida y cuidada área profesional.

El objetivo es acercar nuevos modelos de financiación, analizar "case studies" y profundizar en el uso de tecnologías disruptivas; además ya se ha confirmado la participación de inversores, publishers e instituciones.

"Weird Market siempre ha trabajo por y para la industria y con Weird Invest nos expandimos tocando un ámbito clave en el sector", afirma, en un comunicado, el director del certamen, José Luis Farias.

El mercado de animación, videojuegos, new media y juegos de mesa regresa un año más a Valencia entre el 1 y el 6 de octubre combinando nuevas sedes como La Harinera y Las Naves, con otras ya tradicionales como la Filmoteca Valenciana; un triángulo de infraestructuras culturales que hacen posible una programación multidisciplinar. Desde la organización se confirma un año más la celebración del showroom de videojuegos y animación para el viernes 4 y el sábado 5; Las Naves acogerán todos los stands donde se podrán probar experiencias innovadoras y propuestas inéditas.

Será "un escaparate para profesionales y público general que como novedad en este 2024 contará con la colaboración de Indie Dev Day (la mayor feria de videojuegos independientes de España)". Las inscripciones para participar en el showroom se mantendrán abiertas hasta el 19 de agosto.

El resto de "líneas maestras" de la programación se confirman con una jornada de recruitment el miércoles 2 de octubre, donde empresas punteras buscarán completar sus equipos de trabajo con nuevos profesionales de todos los perfiles. Además, habrá conferencias y presentaciones de proyectos entre el viernes y el sábado; allí será donde se estrene Buffet Paraíso de Héctor Zafra (Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ en 2022).

Otras temáticas que tendrán su propio espacio son el prototipado de animación y videojuegos o las cinemáticas y game trailers con The Line y Sunshine Animation Studio, entre otros.

El beerworking regresa el viernes por la tarde-noche y las proyecciones del festival de cortometrajes (WFest) se repartirán entre los días 1, 2 y 3 de octubre en la Filmoteca Valenciana, Edificio Rialto. En este último ámbito se enmarca la presentación de las obras nacionales a competición: el jueves 3 de octubre; mientras que el palmarés se proyectará el domingo 6 de octubre.

Complementando la programación se volverán a abrir espacios de networking y se añade la posibilidad del uso de la app de reuniones para empresas, además de para creadores que tengan proyecto en el catálogo. La organización sigue trabajando así para conformar uno de los eventos más esperados por expertos y curiosos, mientras mantiene abiertas diversas convocatorias como la de proyectos que se cerrará el próximo 25 de julio.

UN "PÓKER" INTERNACIONAL PARA EL JURADO DEL WFEST

El certamen WFest, integrado en el mercado Weird Market, contará con un jurado internacional en el que se agrupan importantes referentes de la industria como Bruno Caetano, María Pulido, Vanessa Wheeler y Moe Honan.

El primero de ellos nació en Portimão (Portugal); Caetano es un animador y constructor autodidacta, miembro de la Academia de Hollywood desde 2023 y de COLA Animation, una cooperativa de artistas internacional en constante crecimiento, enfocada en producir, enseñar y promover la animación.

Destaca su faceta de productor con trabajos como Ice Merchatns, cortometraje de João González, ganador del Annie Award y nominado al Oscar; así como O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto, cortometraje stop motion que él mismo dirigió y por el que recibió en 2019 más de 42 premios.

La canaria María Pulido es una "rara avis" del sector con un perfil multidisciplinar y una capacidad única de combinar frames logrando una armonía perfecta. Actualmente trabaja como supervisora de "Sets and Props" en Lightbox y su último proyecto es la dirección de arte del largometraje de animación Mariposas Negras dirigido por David Baute y producido por Ikiru junto a Tinglado Films; una obra que acaba de ser estrenada en el Festival Internacional de Animación de Annecy.

Por su parte, Vanessa Wheeler es una productora inglesa, pero con un bagaje multilingüe en coproducciones de animación europeas y adaptaciones de libros a la pantalla. Gran parte de su trayectoria profesional ha discurrido en el estudio Lupus Films, ganador de premios BAFTA y Emmy Internacional, allí dirige el departamento de desarrollo de películas de animación y live action, además de programas.

Además, también ha trabajado con SPA Studios (Klaus), nominado al Oscar, en Madrid como supervisora de producción para el largometraje de animación Ember. Otros trabajos destacados en su haber son la adaptación cinematográfica de la novela Kensuke’s Kingdom de Michael Morpurgo, protagonizada por Sally Hawkins y el ganador del Oscar Cillian Murphy; The Tiger Who Came to Tea, para Channel 4, y el especial de animación, ganador del premio RTS de Sky One, The Ghastly Ghoul. Más recientemente, Vanessa fue productora del cortometraje Three Hares de la escritora y directora ganadora del BAFTA Paloma Baeza.

Cerrando este póker de ases, la irlandesa Moe Honan. La directora ejecutiva de Moetion Films, es una productora independiente y directora de voz de cine de animación y series de televisión. Entre sus trabajos más destacados aparece el debut del estudio que dirige: ¡Ups! ¿Dónde está Noé? (Two by Two Ooops! The Ark has Gone). Esta cinta fue un éxito internacional y tuvo una secuela (Uuups! La aventura continúa... -Two by Two -Overboard!-) que lideró las taquillas de mercados tan importantes como Reino Unido.

Moe se encuentra actualmente en producción de Niko - Beyond The Northern Lights, la tercera película de la exitosa franquicia internacional: Niko, cuyo estreno está previsto para el invierno de 2024. Honan es además la presidenta de Animation Ireland, la asociación de productoras de animación del país, y forma parte de la junta directiva de Animation In Europe.